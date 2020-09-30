Что задумали доллар и евро: курс валют на первый день октября

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 1 октября.

Отечественная валюта окажется в незначительном минусе по отношению к большинству основных игроков.

Так, евро за сутки прибавит 6 банов и разместится на отметке в 19,8807 лея.

Доллар все больше стремится вверх, совсем немного не хватает до отметки в 17 леев, но пока только 16,9753.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 1 октября в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2167 лея. Украинская гривна немного укрепится до 0,5998 лея, а румынский лей - до 4,0807в пересчете на нацвалюту.

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