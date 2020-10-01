Кику: Российская Федерация является важным партнером для Молдовы

Для Молдовы крайне важной является активизация торгово-экономического сотрудничества и структуры товарооборота, как на двустороннем уровне с Россией, так и в рамках СНГ, заявил Ион Кику.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. У Молдовы и России есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества, а также восстановления в полном объеме торгово-экономических связей. Об этом заявил в четверг молдавский премьер Ион Кику в своем обращении в рамках молдавско-российского экономического форума.

Форум по торгово-экономическому сотрудничеству проходит 1 октября.

"Для Молдовы такие мероприятия являются важной площадкой для продвижения диалога в целях развития двустороннего взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, активизации инвестиционной деятельности, а также для сотрудничества по направления, представляющим взаимный интерес. Очень рад, что наши совместные усилия направлены на поддержку существующего потенциала, в том числе экспортного, а также развития преимуществ торговли и экономического взаимодействия", - сказал Кику.

Глава кабмина подчеркнул, что "усилия правительства Молдовы сейчас направлены на обеспечение устойчивого экономического роста и развития, консолидации экономической привлекательности путем развития и поддержки деловой среды, повышения качества товаров".

"Мировое сообщество сталкивается сегодня с угрозой, вызванной пандемией коронавируса, затрагивающей все сферы нашей жизни. В нынешних реалиях, когда масштабы последствий пандемии пока сложно оценить в полной мере, в том числе касающиеся влияния на экономики наших стран, наиболее актуальной становится поддержка стабильного сотрудничества в торгово-экономической сфере", - добавил Кику.

Так, по его словам, "крайне важной представляется активизация и диверсификация торгово-экономического сотрудничества и структуры товарооборота, как на двустороннем уровне с Россией, так и в рамках СНГ". В решение этой задачи, по словам премьера, "должно активно включаться бизнес-сообщество двух стран".

"Считаем, что наша общая задача – поддержать равновесие в нынешней ситуации, сохраняя экономическую и социальную стабильность, действовать так, чтобы положительные эффекты от сотрудничества чувствовались гражданами наших стран. Продвижение инновационных проектов, усиление совместной работы по разработке взаимовыгодных проектов, реализация которых направлена на обеспечение успеха общего дела, представляются крайне важнымы", - добавил Кику.

Премьер обратил внимание на то, что "Молдова открыта и поддерживает такие начинания".

"Российская Федерация является важным партнером для нашей страны. Общими усилиями при имеющемся потенциале двустороннего сотрудничества в таких секторах, как аграрный, промышленный, строительный, туристический, считаю, что сегодня у обеих стран есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества, а также восстановления в полном объеме торгово-экономических связей", - заявил Кику.

Премьер отметил, что Молдова обладает сравнительными преимуществами в регионе, постоянно улучшает свой бизнес-климат, занимая хорошие позиции в международных рейтингах. "Такие бизнес-модели, как свободные экономические зоны, индустриальные парки привлекательны для ведения производственной деятельности, направленной на экспорт", - добавил глава кабмина республики.

Правительство, как подчеркнул Кику, настроено на строительство долгосрочных и взаимовыгодных партнерств.

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