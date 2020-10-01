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Виноградник в Республике Молдова, архивное фото.

Труд и надежды: молдавские виноградари завершают сбор урожая

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201001/31874700/trud-i-nadezhdy-moldavskie-vinogradari-zavershayut-sbor-urozhaya.html

Молдавские виноградари анализируют затраты, учитывая засушливый год, и считают, какими буду цены на хранящийся в холодильниках виноград.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В последние десять дней сентября оптовые цены с плантаций на столовый виноград сорта "Молдова" выросли на 1-2 лея за килограмм, до 9-10 леев, информирует портал EastFruit. Этот сорт является основным среди поздних и предназначен в том числе для экспорта.

Виноград.
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Как отмечает издание, от молдавских виноградарей на юге и в центре республики поступила информация, что трейдеры предлагают крупным хозяйствам скупить весь оставшийся на лозе виноград по цене 12-14 леев за килограмм (примерно 0,72-0,84 доллара). Такие оферты названы "эксцентричными". В настоящее время большинство виноградарей делают ставку на закладку урожая на хранение в холодильники.

Засуха текущего года не могла не повлиять на урожай, отмечает EastFruit. Как сообщают ассоциации виноградарей, из холодильников может быть реализовано на экспорт 30-40 тысяч тонн винограда. Сбор завершится примерно через две недели.

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Озвучены и ценовые прогнозы. Так, по оптимистичному сценарию, в октябре ожидается рост цен на качественный экспортный виноград до 14-15 леев за килограмм. Пессимистичный прогноз говорит о снижении цен на 10%. Как отмечается, в среднем урожайность столового винограда на большинстве плантаций не превышает 10 тонн с гектара.

Вино
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Виноградари озвучили и затраты, которые они понесли с учетом засухи. Так, из-за необходимости подвозить воду к плантациям для интенсивного полива на многих виноградниках расходы выросли в среднем на 20-30%, в денежном выражении это 20-25 тысяч леев (1,18-1,47 тысячи долларов) на гектар.

Однако специалисты не склонны рисовать картину мрачными красками: отмечается, что основная часть урожая непосредственно с виноградников в среднем продавалась по 8 леев за килограмм. Так что ни засуха, ни рост издержек в текущем году не смогли вывести отечественное виноградарство из зоны рентабельности.

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