Труд и надежды: молдавские виноградари завершают сбор урожая

Молдавские виноградари анализируют затраты, учитывая засушливый год, и считают, какими буду цены на хранящийся в холодильниках виноград.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В последние десять дней сентября оптовые цены с плантаций на столовый виноград сорта "Молдова" выросли на 1-2 лея за килограмм, до 9-10 леев, информирует портал EastFruit. Этот сорт является основным среди поздних и предназначен в том числе для экспорта.

Как отмечает издание, от молдавских виноградарей на юге и в центре республики поступила информация, что трейдеры предлагают крупным хозяйствам скупить весь оставшийся на лозе виноград по цене 12-14 леев за килограмм (примерно 0,72-0,84 доллара). Такие оферты названы "эксцентричными". В настоящее время большинство виноградарей делают ставку на закладку урожая на хранение в холодильники.

Засуха текущего года не могла не повлиять на урожай, отмечает EastFruit. Как сообщают ассоциации виноградарей, из холодильников может быть реализовано на экспорт 30-40 тысяч тонн винограда. Сбор завершится примерно через две недели.

Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии>>>

Озвучены и ценовые прогнозы. Так, по оптимистичному сценарию, в октябре ожидается рост цен на качественный экспортный виноград до 14-15 леев за килограмм. Пессимистичный прогноз говорит о снижении цен на 10%. Как отмечается, в среднем урожайность столового винограда на большинстве плантаций не превышает 10 тонн с гектара.

Виноградари озвучили и затраты, которые они понесли с учетом засухи. Так, из-за необходимости подвозить воду к плантациям для интенсивного полива на многих виноградниках расходы выросли в среднем на 20-30%, в денежном выражении это 20-25 тысяч леев (1,18-1,47 тысячи долларов) на гектар.

Однако специалисты не склонны рисовать картину мрачными красками: отмечается, что основная часть урожая непосредственно с виноградников в среднем продавалась по 8 леев за килограмм. Так что ни засуха, ни рост издержек в текущем году не смогли вывести отечественное виноградарство из зоны рентабельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova