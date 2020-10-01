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Флаги России и Молдовы

Додон: экономическое сотрудничество между Молдовой и Россией активизировалось

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201001/31875286/dodon-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-mezhdu-moldovoy-i-rossiey-aktivizirovalos.html

Президент Игорь Додон в рамках молдавско-российского экономического форума заявил, что Кишиневу и Москве нужно развивать отношения не только в сфере торговли, но и в других экономических областях, создавая совместные проекты.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Россия является стратегическим партнером для Молдовы, а экономическое сотрудничество между двумя странами активизировалось, что проявилось, прежде всего, в увеличении объемов взаимной торговли. Так, с 2016 по 2019 год товарооборот между Россией и Молдовой вырос на 23%. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, приветствуя участников молдавско-российского экономического форума.

"Хочу отметить, что реальные возможности развития экономического сотрудничества между нашими странами далеко не исчерпаны. Речь идет о необходимости углубления сотрудничества не только в области торговли, но и в таких перспективных сферах, как промышленность, инфраструктура, туризм, транспорт и логистика, муниципальное хозяйство, информационные технологии. Нужны совместные проекты, внедрение которых позволит вывести молдавско-российские экономические отношения на качественно новый уровень", - заявил Додон.

Президент подчеркнул, что власти республики намерены содействовать укреплению бизнес-контактов и связей между регионами Молдовы и России, продвижению общих экономических интересов и проектов.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику: Российская Федерация является важным партнером для Молдовы
"Нынешний форум демонстрирует, что запрос на развитие экономического партнерства есть и у российской, и у молдавской стороны", - подчеркнул Додон.

МРЭФ - это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Впервые он прошел в Кишиневе в сентябре 2018 года.

Форум организован при поддержке Евразийской Экономической Комиссии, в этом году из-за пандемии он проходит в виде телемоста. Ожидаемое количество слушателей сессии – 100 000 человек в России, Молдове и других странах СНГ и Европы.

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