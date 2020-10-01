Молдова и Россия подпишут соглашение о межэтнических отношениях

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Молдова и Россия заключат соглашения о сотрудничестве в области межэтнических отношений, а также о партнерстве академий наук обеих стран. Об этом заявил сопредседатель межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Ион Пержу.
Документы будут подписаны на очередном заседании межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 2 октября в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что стороны подтвердили намерение развивать и углублять двухсторонние отношения на принципах равенства, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.
Главными темами заседания межправкомиссии станут:
- состояние и основные направления развития торгово-экономических отношений Молдовы и России;
- совместная деятельность в противодействии распространению коронавирусной инфекции и обеспечении санитарно-эпидемических требований;
- сотрудничество в области топливно-энергетического и агропромышленного комплекса;
- совместная деятельность в области миграции и транспорта;
- сотрудничество в гуманитарной сфере.
"В рамках заседания межправкомиссии будут подписаны двусторонние соглашения. Это соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в области межэтнических отношений между Федеральным агентством по делам национальностей России и Агентством межэтнических отношений Молдовы, а также соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Молдовы", - сказал Пержу.
Он добавил, что стороны продолжат разработку и согласование по подписанию ряда двусторонних документов.
Пержу отметил, что отдельным приоритетом работы межправкомиссии является наращивание объемов взаимной торговли, ее диверсификация и реализация перспективных инвестиционных проектов.
"Отдельное внимание уделяется развитию сотрудничества в области сельского хозяйства. В этом контексте нам удалось зарегистрировать прогресс в продвижении проекта "AgroHub", который направлен, в первую очередь, на увеличение взаимных поставок продовольственной и сельскохозяйственной продукции", - заключил он.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года.
Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Молдову представляет министр сельского хозяйства Ион Пержу.
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