Молдова и Россия подпишут соглашение о межэтнических отношениях

В четверг, 1 октября, прошел молдавско-российско экономический форум, где представители обеих стран обозначили основные приоритеты в развитии двухстороннего сотрудничества. Какие изменения ожидают нашу страну в развитии стратегически важных отношений с Россией?

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Молдова и Россия заключат соглашения о сотрудничестве в области межэтнических отношений, а также о партнерстве академий наук обеих стран. Об этом заявил сопредседатель межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Ион Пержу.

Документы будут подписаны на очередном заседании межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 2 октября в формате видеоконференции.

"Россию и Молдову связывают тесные дружеские отношения, между нашими странами выстроены крепкие хозяйственные связи, развиваются культурные и научные межрегиональные направления. В прошлом году после почти трехлетнего перерыва нам удалось активизировать взаимодействие по межправлинии, что очень важно", - заявил Пержу в рамках молдавско-российского экономического форума, который прошел в четверг 1 октября в формате телемоста.

Он подчеркнул, что стороны подтвердили намерение развивать и углублять двухсторонние отношения на принципах равенства, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Главными темами заседания межправкомиссии станут:

состояние и основные направления развития торгово-экономических отношений Молдовы и России;

совместная деятельность в противодействии распространению коронавирусной инфекции и обеспечении санитарно-эпидемических требований;

сотрудничество в области топливно-энергетического и агропромышленного комплекса;

совместная деятельность в области миграции и транспорта;

сотрудничество в гуманитарной сфере.

"В рамках заседания межправкомиссии будут подписаны двусторонние соглашения. Это соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве в области межэтнических отношений между Федеральным агентством по делам национальностей России и Агентством межэтнических отношений Молдовы, а также соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Молдовы", - сказал Пержу.

Он добавил, что стороны продолжат разработку и согласование по подписанию ряда двусторонних документов.

"Это меморандум о взаимопонимании в области межрегионального сотрудничества, соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой миграции, дорожная карте по реализации соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Молдовы, меморандум о взаимопонимании в области защиты прав потребителей, а также договор о сотрудничестве в области социального обеспечения", - подчеркнул спикер.

Пержу отметил, что отдельным приоритетом работы межправкомиссии является наращивание объемов взаимной торговли, ее диверсификация и реализация перспективных инвестиционных проектов.

"Отдельное внимание уделяется развитию сотрудничества в области сельского хозяйства. В этом контексте нам удалось зарегистрировать прогресс в продвижении проекта "AgroHub", который направлен, в первую очередь, на увеличение взаимных поставок продовольственной и сельскохозяйственной продукции", - заключил он.

Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года.

Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году. Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Молдову представляет министр сельского хозяйства Ион Пержу.

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