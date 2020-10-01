Курс на пятницу: доллар падает, евро растет в цене

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 2 октября.
Согласно опубликованным данным, американский доллар упадет в цене, а европейская валюта продолжит рост.
Доллар США незначительно подешевеет и установится на отметке 16,9596 лея.
Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подорожает на три бана и будет стоить 19,9166 лея.
Украинская гривна станет немного "легче" и будет торговаться по 0,5983 лея.
Румынский лей, напротив, несколько укрепится и поднимется до 4,0869 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет "весить" 0,2196 лея.
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