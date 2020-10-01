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Курс на пятницу: доллар падает, евро растет в цене

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201001/31883587/kurs-na-pyatnicu-dollar-padaet-evro-rastet-v-cene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 2 октября.

Согласно опубликованным данным, американский доллар упадет в цене, а европейская валюта продолжит рост.

Украинская нацилональная валюта, архивное фото.
© Sputnik / Стрингер
Украина вывела из обращения некоторые банкноты и монеты

Доллар США незначительно подешевеет  и установится на отметке 16,9596 лея. 

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подорожает на три бана и будет стоить 19,9166 лея.

Украинская гривна станет немного "легче" и будет торговаться по 0,5983 лея.

Румынский лей, напротив, несколько укрепится и поднимется до 4,0869 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2196 лея.

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