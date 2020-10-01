Ион Кику и Михаил Мишустин провели телефонный разговор

Главы правительств двух стран высоко оценили позитивную динамику двусторонних отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Беседа премьер-министров Молдовы и России состоялась накануне заседания Молдо-российской межправительственной комиссии, в ходе которого будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

Кику поблагодарил своего российского коллегу за поддержку, оказанную правительством России во время пандемии, доставку медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19.

Премьер-министры обсудили практические вопросы, связанные с поставкой российской вакцины против коронавируса, после того, как она пройдет все этапы тестирования и получит одобрение международных институтов.

Михаил Мишустин заявил о намерении России предоставить безвозвратную финансовую поддержку в виде гуманитарной помощи для молдавских фермеров, пострадавших от засухи.

В то же время Мишустин заверил премьер-министра Иона Кику, что Роспотребнадзор продолжит расширять список молдавских компаний с экспортными правами в РФ.

Была затронута тема развития переговоров по привлечению российского кредита в размере 200 миллионов евро. Премьеры договорились доработать окончательные аспекты соглашения в ближайшее время.

В контексте реализации Молдовой условий Третьего энергетического пакета III Кику и Мишустин обсудили вопрос о долге "Молдовагаза" перед "Газпромом". Стороны договорились, что представители профильных ведомств Молдовы и России определят решение.

Кику и Мишустин договорились продолжить диалог на предстоящем саммите ЕАЭС, где Молдова имеет статус наблюдателя.

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