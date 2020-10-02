Яров: в Молдове выгодно собирать российские тракторы, создавая производства

Представитель крупной компании, производящей сельскохозяйственную технику, рассказал о том, как российские машины можно собирать на территории Молдовы, используя здесь импортные комплектующие.

Экономика Яров: в Молдове выгодно собирать российские тракторы, создавая производства

Вопрос привлечения иностранных инвестиций в экономику Молдовы всегда был основополагающим в политике, проводимой кабинетом министров. Сейчас, когда сотрудничество Молдовы и России расширяется, можно обеспечить условия для привлечения российских производств и капитала в экономику страны, заинтересовать предпринимателей оттуда в создании совместных молдо-российских производств.

Как заявил в интервью студии Sputnik Молдова представитель крупной российской компании по производству агротехники Олег Яров, сборка сельхозагрегатов на территории республики была бы выгодной, если создать филиал такого предприятия в одной из свободных экономических зон нашей страны.

"Ряд таких проектов уже воплощен в Молдове, в ее южных регионах. Если затронуть вопрос сборки здесь тяжелой сельскохозяйственной техники, это тоже возможно. Есть наработки еще с советских времен, сегодня можно использовать ряд промышленных помещений и цехов, переоборудовать их и технически оснастить", - сказал Яров. © Sputnik / Тимур Селиванов Молдова получит в подарок от Беларуси тракторы и МАЗы

По мнению собеседника, важно логистически просчитать все нюансы создания таких производств, определиться, на рынки каких стран пойдет готовая техника.

В республике 30 и 1 октября проходил двухдневный молдо-российский фестиваль "День поля". Площадкой для экспозиции агротехники российского производства стал научно-исследовательский Институт растениеводства "Порумбень" в селе Пашканы Криулянского района. Группа корреспондентов Sputnik Молдова подробно следили за масштабным фестивалем и фиксировала хронологию его проведения.

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