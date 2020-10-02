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Ирина Влах

Влах: Гагаузия - пример плодотворного взаимодействия с регионами России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201002/31898827/vlah-gagauziya-primer-plodotvornogo-vzaimodeystviya-s-regionami-russia.html

В эти дни проходит традиционный российско-молдавский форум торгово-экономического сотрудничества. В пятницу на нем выступила глава Гагаузской автономии.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Башкан АТО Гагаузии Ирина Влах приняла участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Молдовой, которое состоялось в режиме онлайн.

В рамках заседания подняли вопросы развития торгово-экономических отношений и межрегионального сотрудничества.

В связи с этим, Влах отметила, что Гагаузская Автономия является показательным примером активного и плодотворного взаимодействия с регионами РФ. 

"Сотрудничество с российскими партнерами позволило нам проделать огромные шаги по разблокированию экспорта плодоовощной продукции из Гагаузии в Россию. В результате инспекции специалистами Россельхознадзора условий выращивания овощей и фруктов на территории Гагаузии, экономические агенты из автономии получили доступ на стратегически важные для нас рынки", - заявила Влах. 

По ее словам, прорыв также сделан и в области поставок в Россию винодельческой и консервированной продукции.

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Влах добавила, что Гагаузия заинтересована в динамичном развитии молдо-российских отношений и открыта для создания совместных предприятий в самых разных секторах экономики – в сельском хозяйстве и переработке, виноделии, промышленном производстве, производстве удобрений.

В эти дни проходит традиционный российско-молдавский форум торгово-экономического сотрудничества. В условиях пандемии он организуется в виртуальном режиме.

Форум проводится при поддержке Евразийской Экономической Комиссии. Ожидаемое количество слушателей сессии – 100 000 человек в России, Молдове и других странах СНГ и Европы.

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