Как в ближайшие дни изменится курс основных валют

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 5 октября.

Согласно опубликованным данным, после выходных молдавский лей окажется в незначительном плюсе по отношению к другим валютам.

Доллар США после продолжительного роста незначительно подешевеет и установится на отметке 16,9224 лея.

Такая же динамика будет характерна для европейской валюты — она подешевеет на 9 банов и будет стоить 19,8254 лея.

Украинская гривна также станет немного "легче" и будет торговаться по 0,5956 лея.

Румынский лей не будет выделяться на фоне других игроков валютного рынка и также сбавит в цене - 4,0687 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2157 лея.

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