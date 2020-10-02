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Как в ближайшие дни изменится курс основных валют

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 5 октября.

Согласно опубликованным данным, после выходных молдавский лей окажется в незначительном плюсе по отношению к другим валютам.

Украинская нацилональная валюта, архивное фото.
© Sputnik / Стрингер
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Доллар США после продолжительного роста незначительно подешевеет и установится на отметке 16,9224 лея. 

Такая же динамика будет характерна для европейской валюты — она подешевеет на 9 банов и будет стоить 19,8254 лея.

Украинская гривна также станет немного "легче" и будет торговаться по 0,5956 лея.

Румынский лей не будет выделяться на фоне других игроков валютного рынка и также сбавит в цене -  4,0687 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2157 лея.

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