Эксперт рассказал, как может навредить молдавской экономике укрепление лея

Какие факторы вызвали усиление национальной валюты и почему это – негативное явление, объяснил экономист Роман Киркэ.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Сильный лей может стать причиной дефляции и падения экспорта, а это, в свою очередь, отрицательно скажется на всей экономической системе.

По мнению эксперта Романа Киркэ, Национальный банк Молдовы должен выступить с рядом мер в этом отношении.

"Речь идет не о намеренном обвале лея, а о введении некоторых инструментов адаптации курса лея к валютным котировкам. Это могло бы стимулировать экспортные поставки, а значит, и экономику в целом", – отметил специалист.

© Sputnik / Mihai Caraus. Роман Киркэ

Он добавил, что сильный лей приводит к подорожанию молдавских товаров на внешних рынках, что снижает темпы экономического развития.

Причиной укрепления лея в последнее время стало наличие большой валютной массы внутри страны.

"В условиях кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, экспорт с начала года снизился примерно на 9%. Несмотря на это падение, в страну продолжали поступать большие объемы иностранной валюты – это были переводы гастарбайтеров из-за рубежа, а также финансовая помощь от иностранных партнеров", – пояснил Киркэ.

В конце августа текущего года объем валютных резервов Нацбанка составлял 3,4 миллиарда долларов: это абсолютный рекорд для Молдовы.

"Эффекты данной ситуации уже ощутимы: страдают поставщики молдавских товаров за рубеж. Наша продукция дорожает, и все это на фоне общего падения покупательской способности населения. Поэтому сильный лей в данном случае лишь создает нам дополнительные проблемы", – заключил эксперт.

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