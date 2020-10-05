Курс валют на вторник: доллар идет по нисходящей, евро - в другом тренде

Экономика 22:05 05.10.2020 (обновлено 22:11 05.10.2020) Получить короткую ссылку 88 0 0
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Юлия Липовая. Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 6 октября. Согласно опубликованным данным, после выходных молдавский лей окажется в незначительном плюсе по отношению к ряду валют.
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Sputnik / Yana Zaharova
Доллар США после продолжительного роста незначительно подешевеет и установится на отметке 16,9070 лея.
Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подорожает на 5 банов и будет стоить 19,8749 лея.
Украинская гривна станет немного "легче" и будет торговаться по 0,5952 лея.
Румынский лей, наоборот, немного прибавит - 4,0794 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет "весить" 0,2151 лея.
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