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Курс валют на вторник: доллар идет по нисходящей, евро - в другом тренде

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 6 октября.

Согласно опубликованным данным, после выходных молдавский лей окажется в незначительном плюсе по отношению к ряду валют.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт рассказал, как может навредить молдавской экономике укрепление лея
Доллар США после продолжительного роста незначительно подешевеет и установится на отметке 16,9070 лея. 

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подорожает на 5 банов и будет стоить 19,8749 лея.

Украинская гривна станет немного "легче" и будет торговаться по 0,5952 лея.

Румынский лей, наоборот, немного прибавит -  4,0794 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2151 лея.

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