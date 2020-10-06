Налоговая и таможенная политики на 2021 год: что ждет жителей Молдовы

Налоговая и таможенная политики на следующий год нацелены на "простоту, ясность и удобство" расчета налогов и сборов, заявили в Минфине. Экономический эксперт Роман Киркэ прокомментировал Sputnik опубликованный министерством документ.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Минфин выставил на публичные консультации документ с мерами налоговой и таможенной политики на 2021 год.

Среди предложений структуры:

увеличение размера личного освобождения физических лиц на 5% - с 24 тысяч леев до 25,2 тысячи леев и, соответственно, с 18 тысячи леев до 18,9 тысячи леев, увеличение льгот для иждивенцев на 50% - с трех до четырех с половиной тысяч леев и отказ от освобождения для супруга/супруги;

стандартизация ставок НДС для физлиц;

устранение удержания налога на прибыль при распределении дивидендов между компаниями;

пересмотр ставок НДС в сельском хозяйстве;

продолжение программы возмещения НДС сельхозпроизводителям, пострадавшим от природных катаклизмов;

установление акцизов на табачные изделия, алкогольную продукцию и нефтепродукты сроком на три года;

включение дорожного налога в акцизы на нефтепродукты;

внедрение механизма субсидирования предприятий по сбору и переработке упаковок.

Как пояснили в Минфине, предложенные меры налоговой и таможенной политики на следующий год направлены на устранение экономических ограничений и обеспечение устойчивого развития Молдовы путем продвижения налогового и таможенного законодательства, благоприятного для экономического развития, консолидации бюджетных доходов для финансирования госрасходов и поддержки деловой среды.

"В то же время приоритет министерства финансов по отношению к бизнес-среде - простота, ясность и удобство процесса расчета и уплаты налогов и сборов", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, как пояснили в Минфине, "еще одна ключевая задача в нынешних условиях - консолидация доходов бюджета за счет эффективного налогового и таможенного администрирования".

Эксперт: выдержит ли наша экономика новый карантин>>>

"Рост доходов в результате оптимизации налогового и таможенного администрирования свидетельствует о расширении налоговой базы за счет сокращения теневой экономики. Таким образом, помимо обеспечения увеличения бюджетных ресурсов, оно вносит существенный вклад в создание лояльной конкурентной среды - непременного условия устойчивого экономического развития", - пояснили в Минфине.

Взгляд экономиста

Аннулирование дорожного сбора и включение платежей, связанных с ремонтом дорог, в акцизы на топливо, предложенное Министерством финансов, принесет дополнительные поступления в бюджет. Об этом Sputnik заявил экономический эксперт Роман Киркэ.

Кроме того, как считает эксперт, это позволит распределять платежи на ремонт дорог в зависимости от интенсивности использования полотна участниками дорожного движения.

ВВП Молдовы сократился в первом полугодии: за счет чего произошел спад>>>

По его мнению, документ, опубликованный Минфином, "содержит ряд новых оптимизаций и предложений".

"К примеру, увеличение размера личного освобождения снизит налоговую нагрузку для лиц с маленькими доходами", - пояснил Киркэ.

Он отметил, что другие меры предусматривают балансировку ставки НДС в размере 12%, что позволит снизить затраты на сельскохозяйственную деятельность.

Продолжение программы возмещения НДС, предусмотренное в документе Минфина, как считает Киркэ, поспособствуют доступности ликвидности для экономических агентов.

Экономист обратил внимание, что проект предполагает и ряд корректировок для достижения налоговых целей на 2021 год.

Когда поставят окончательную точку

После получения и изучения всех предложений к проекту документа о мерах налоговой и таможенной политики на 2021 год министерство финансов доработает и представит на общественные консультации окончательный вариант данного законопроекта, после чего направит его в правительство и парламент для утверждения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video