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Курс валют на среду: доллар отступает, евро летит вверх

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 7 октября.

Согласно опубликованным данным, продолжится падение американского доллара, а евро снова вырастет в цене.

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© Photo : Banca Națională a Moldovei
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Доллар США подешевеет на один бан и установится на отметке 16,8931 лея. 

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она подорожает на два бана - до 19,8958 лея.

Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5956 лея.

Румынский лей также несколько окрепнет и поднимется до 4,0810 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2158 лея.

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Теги:
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