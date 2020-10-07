Мелкие подвижки на валютном рынке: курс на четверг

КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 8 октября.

На валютном рынке неоднозначная ситуация - некоторые основные игроки сдадут позиции, другие несколько укрепятся к молдавскому "льву".

Евро за сутки уступит один бан и разместится на отметке в 19,8835 лея. Доллар же отвоюет один бан и закрепится на уровне в 16,9085 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов.

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Что касается остальных валют, то 8 октября в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая будет торговаться по 0,5968 лея. Румынский лей несколько подешевеет - до 4,0796 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль не изменится в цене - 0,2158 лея.

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