Что жители Молдовы "забывают" застраховать

Рынок страхования жизни в Молдове никогда не отмечался резкими всплесками. Жители страны, если им, конечно, позволяют финансы, предпочитают страховать свое имущество, а жизнь – в последнюю очередь.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Страхование жизни по-прежнему занимает небольшую долю от всего рынка страхования. Согласно отчету Национальной комиссии по финансовому рынку, в 2019 году на эту категорию пришлось порядка 6% от общего объема подобных сделок, а вот на общее страхование – примерно 94%.

© Photo : CNPF Структура страхового рынка

Когда речь идет об общем страховании, то необходимо понимать, что оно включает обязательное АСАГО и Зеленую карту, а также добровольное КАСКО. В 2019 году на эти три вида страховок пришлось 67% от всего объема общего страхования.

Страховой портфель

По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, по страховым рискам в консолидированном портфеле на уровне страхового рынка начисленные брутто-премии были распределены следующим образом, что страхование гражданской ответственности превысило 50%.

"Необходимо количественно оценить факт (тревожный), что "личное страхование" незначительно по сравнению с другими странами. Это подвергает сам рынок более существенным рискам, учитывая его "специализацию" в "общем страховании", - сказано в отчете НКФР.

В структуре начисленных брутто-премий порядка 34% приходится на страхование имущества, и лишь 14% на "страхование человека", которое подразумевает обслуживание интересов, связанных со здоровьем, трудоспособностью, жизнью и пенсией по возрасту.

Другими словами, жители Молдовы страхуют в первую очередь автомобили, затем другое имуществом и только в последнюю очередь свою жизнь или здоровье.

© Photo : CNPF Динамика начисленных брутто-премий

Почему важно страховать жизнь

Цифра: 80 леев в год – столько нужно заплатить жителю Молдовы, который хочет застраховать жизнь. Однако, вероятно, из-за страха перед неприятностями немногие предпочитают покупать такие полисы. Но люди должны знать, что этот вид страхования предусматривает компенсацию не только в случае смерти. Например, компании, которые предоставляют такую ​​страховку, гарантируют выплату компенсации в случае серьезного заболевания.

Действительно, ранее компании гарантировали семье хорошее финансовое положение только после смерти застрахованного лица. Теперь в категорию застрахованных рисков относят и телесные травмы. Об этом ранее заявила в студии Sputnik эксперт в области страхования Татьяна Васкан. Она пояснила, что в таких случаях этот вид страхования приветствуется, потому что обязательный полис не покрывает все необходимые медицинские услуги.

Такой же вид страхования может гарантировать возмещение расходов и в других ситуациях, требующих денежных средств, которых у застрахованного лица нет.

Компенсации, выплаченные компаниями в 2019-м

По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, в прошлом году объем начисленных брутто-премий составил 1,624 миллиарда леев (+7 в сравнении с 2018-м). С другой стороны, выплаченные компенсации и страховые пособия составили 664 миллиона леев, увеличившись на 19% по сравнению с 2018 годом. Другими словами, за 100 леев начисленных премий страховые компании выплатили возмещения в размере 40 леев.

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