Досталось на орехи: засуха в Молдове навредила урожаю фундука

Несмотря на то, что в Молдове плантации фундука довольно внушительны, из-за засухи урожай и этой культуры в Молдове будет небольшим, говорят фермеры.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Примерно на 30-40% снизится, по сравнению с прошлым годом, нынешний урожай фундука. Об этом пишет EastFruit, цитируя фермеров, состоящих в Союзе ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы.

Сбор лесного ореха в нашей стране подходит к концу. Как отмечают специалисты, сейчас в республике более 1 тысячи гектаров плантаций фундука. При том, что за последние три года площади третьей по значению в Молдове ореховой культуры расширялись за счет ежегодной высадки 100-200 гектаров румынских и итальянских саженцев. В то же время. как "минимум половина существующих садов – это старые посадки фундука, условно говоря – "советских" сортов. Они сильно уступают современным сортам по урожайности и качеству продукции", отмечает портал.

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Как сообщается, фундуку в этом году тоже сильно досталось от засухи. Хотя весной картина выглядела весьма неплохо, если сравнивать с другими "культурами-лидерами" - грецким орехом и миндалем, - то летом ситуация ухудшилась."Засуха сильнее навредила фундуку, у которого корневая система менее глубокая, чем у грецкого ореха, и который более чувствителен к нехватке влаги в поверхностном слое почвы, чем засухоустойчивый миндаль", - разъясняет EastFruit. Так что ореховоды рассчитывают собрать не более 0,5-0,7 тонн с гектара.

Пострадало, однако, не только количество, но и качество: лесной орех уродился с мелким ядром. Поэтому, отмечают производители, урожай в основном будет реализовываться на внутреннем рынке: ядро пойдет на нужды кондитеров, а остатки переработают в ореховую крошку и масло.

Что касается цены, и здесь, пишет портал EastFruit, ожидания ореховодов довольно скромные: фундук в скорлупе предполагается продавать по 30-50 леев за килограмм (1,8-3,0 доллара), ядро – до 100-110 леев за килограмм (6,0-6,6 доллара).

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