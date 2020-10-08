Почему рубль в Молдове дешевеет и что будет с трудовыми мигрантами

Некоторая тенденция к снижению курса рубля к молдавскому лею обозначилась в начале октября 2020 года. Прежде чем рассуждать, насколько это повлияет на экономику Молдовы и на торговлю с Россией, нужно сделать пару замечаний.

Курс лея к рублю рос с июня 2020 года (3,96 рубля за лей) с небольшими спадами в начале и во второй половине сентября. На 1 октября курс (по данным Рамблер-Финансы) составил 4,64 рубля за лей, на 8 октября – 4,61 рубля за лей.

Курс лея к рублю колеблется

Если посмотреть данные по курсу молдавского лея к рублю за несколько лет, то можно увидеть следующую картину. Во-первых, в долгосрочной перспективе лей имеет тенденцию к повышению своего курса к рублю. По данным валютных курсов Morningstar видно, что в 2006 году лей стоил 2,1-2,6 рубля, в 2011 году – 2,3-2,4 рубля. Потом был резкий скачок курса в конце 2014 – начале 2015 года до 3,77 рубля за лей. С 2017 года лей ниже 3 рублей не опускался.

Во-вторых, курсу лея присущи также некоторые колебания в течение года. Можно заметить, что в летние месяцы курс снижается, а осенью и зимой постепенно повышается. И в этом году курс падал с конца апреля (4,27 рубля) до конца июня (3,96 рубля), а потом пошел в рост. Это сезонные колебания, которые, несомненно, связаны с трудовой миграцией граждан Молдовы в Россию.

Когда валюта становится дешевле на валютном рынке страны, это значит, что возрастает ее предложение. Это обычно связано с поступлением дополнительного количества этой валюты на рынок, причем предложение заметно превышает спрос, что и заставляет продавцов сбивать цену.

Кроме этого сезонного падения курса рубля к лею, в год происходит 3-5 кратковременных и сравнительно небольших колебаний курса, которые, очевидно, обусловлены конкретной ситуацией на валютном рынке. Скорее всего, наблюдаемое падение курса рубля тоже может быть таким кратковременным снижением, мало на что влияющим.

Рубль занимает небольшую часть валютного оборота

Рубль в молдавской валютной экономике занимает специфическое место. По данным Нацбанка Молдовы, в июле 2019 года рубль занимал 7,3% объема сделок на внутреннем рынке наличной валюты. Для сравнения : евро – 67,3% оборота, доллар – 15,5% оборота, румынский лей – 1,8%. В сентябре 2019 года: рубль – 6,9% оборота, евро – 66,6%, доллар – 15,9%, румынский лей – 2%.

При этом внешнеторговые сделки, как правило, осуществляются или в евро, или в долларах, денежные переводы мигрантов обычно делаются в евро и размениваются на молдавские леи или другую валюту уже в самой Молдове. Рубль используется либо для поездок в Россию, либо, отчасти, в сберегательных целях, как считают участники валютного рынка Молдовы.

Влияние курса - негативное

На ситуацию с курсом рубля, несомненно, оказали влияние коронавирусная эпидемия и ограничения во въезде в Россию. В силу этого обстоятельства держатели рублей стали их продавать, рынок оказался перенасыщен предложением, что и стало толкать курс рубля к лею вниз.

Действительно, если поездка в Россию сорвалась, то заранее приобретенные для нее рубли так или иначе придется продать. Пока будут сохраняться ограничения в России, пока рынок трудовой миграции не вернется к своему нормальному состоянию, можно полагать, что на молдавском валютном рынке рублей будет больше, чем есть спрос на них и курс рубля будет постепенно падать.

Это, конечно, негативный процесс, поскольку сбережения в рублях, переводы трудовых мигрантов, суммы для поездок в Россию постепенно обесцениваются.

Если в июне 30 тысяч рублей были равны 7575 леям, то в октябре – 6507 леям, то есть эквивалент этой суммы в молдавской валюте сократился на 15%. Учитывая определенные трудности с заработками трудовых мигрантов в России, подобное снижение валютного курса может ощутимо ударить по доходам семей, в которых родственники работают в России.

Поскольку рубль и в России снизился к доллару и евро, а заработная плата мигрантам, насколько можно судить, пока не повышалась, то можно ожидать сокращения объема переводов примерно на 10-15% в долларовом эквиваленте.

Также становится менее выгодным экспорт в Россию, поскольку по тем же самым, обозначенным выше, причинам, выручка и прибыль в рублях, в долларах или евро по текущему курсу становится ощутимо меньше.

Выгоден экспорт из России в Молдову, особенно по валютным контрактам. В этом случае экспортер получает более твердую валюту, которую можно продать за рубли дороже.

Такая ситуация, насколько можно судить, сохранится в течение нескольких месяцев, по крайней мере до конца 2020 года. Что будет дальше – посмотрим.

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