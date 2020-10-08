Онлайн и оффлайн: пандемия внесла коррективы в проведение инвестфорума в Гагаузии

КОМРАТ, 8 октября - Sputnik, Максим Топал. Гагаузский инвестиционный форум давно зарекомендовал себя как площадка для взаимодействия властей автономии и бизнеса. Выбранный формат позволил наиболее эффективно решать приоритетные вопросы в сфере экономики и укрепления благоприятного делового климата в регионе.

Основной целью проведения очередного форума является цифровая трансформация экономики. В его рамках будет обсуждаться план развития IT-сферы в Гагаузии.

В этом году, в условиях пандемии коронавируса, формат проведения инвестиционного форума будет изменён, сообщил Sputnik Moldova начальник управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.

«Мы пригласили к участию в форуме наших партнёров, с которыми мы традиционно сотрудничаем. Мы понимаем, что пандемия внесла свои корректировки и многие компании не смогут принять участие в нашем мероприятии. Тем не менее, мы сделаем все для того, чтобы те, кто не сможет приехать, были с нами в онлайн-формате», - сказал собеседник.

Ежегодно форум Invest Gagauzia собирает представителей более чем 10 стран мира. Всего в этом году ожидается участие 100-150 гостей, часть из них сможет присоединиться к работе форума в режиме онлайн.

Форум Invest Gagauzia-2020 состоится 23-24 октября на комратском стадионе.

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