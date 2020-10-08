ЕБРР и ЕИБ выделят Молдове 300 миллионов евро на ремонт дорог

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставят Республике Молдова ссуду в размере 300 миллионов евро для восстановления национальных дорог M2, M3 и M5. Об этом заявило министр экономики и инфраструктуры Сержиу Райлян.

Министр сообщило, что получил подтверждение в ответ на просьбу о финансировании, которая была направлена в европейские банковские учреждения летом 2020 года.

В конце сентября премьер-министр Ион Кику заявил, что проекты по капитальным инвестициям остаются приоритетом для правительства Молдовы и будут выполнены, несмотря на непростую бюджетную ситуацию.

Работы в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы-2020" идут в соответствии с графиком и при хороших погодных условиях продлятся до начала ноября, заявил Кику.

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