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Дорожный знак.

ЕБРР и ЕИБ выделят Молдове 300 миллионов евро на ремонт дорог

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201008/31968642/ebrr-i-eib-vydelyat-moldove-300-millionov-evro-na-remont-dorog.html

Кредит европейских финансовых организаций имеет целевое назначение, средства пойдут на реабилитацию трасс национального значения.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк предоставят Республике Молдова ссуду в размере 300 миллионов евро для восстановления национальных дорог M2, M3 и M5. Об этом заявило министр экономики и инфраструктуры Сержиу Райлян.

Ремонт дороги
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Кику: продолжим реабилитацию дорог, вне зависимости от ситуации в экономике

Министр сообщило, что получил подтверждение в ответ на просьбу о финансировании, которая была направлена в европейские банковские учреждения летом 2020 года.

В конце сентября премьер-министр Ион Кику заявил, что проекты по капитальным инвестициям остаются приоритетом для правительства Молдовы и будут выполнены, несмотря на непростую бюджетную ситуацию.

Работы в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы-2020" идут в соответствии с графиком и при хороших погодных условиях продлятся до начала ноября, заявил Кику.

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Теги:
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