Курс на пятницу: все валюты дружно растут в цене

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 9 октября.
Согласно опубликованным данным, все основные валюты вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет почти на четыре бана — до 19,9226 лея.
Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5992 лея.
Румынский лей также несколько окрепнет и поднимется до 4,0868 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет "весить" 0,2183 лея.
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