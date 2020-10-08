23:06 08 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.91
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Валюта.

Курс на пятницу: все валюты дружно растут в цене

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31890073.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201008/31970103/kurs-na-pyatnicu-vse-valyuty-druzhno-rastut-v-cene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 9 октября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca
Ионицэ: как лей переживет кризис, будет зависеть от Нацбанка
Доллар США подорожает на три бана и установится на отметке 16,9396 лея. 

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет почти на четыре бана — до 19,9226 лея.

Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5992 лея.

Румынский лей также несколько окрепнет и поднимется до 4,0868 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2183 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт рассказал, как может навредить молдавской экономике укрепление лея
Теги:
курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Праге - кондитерская премьера, пирожное в форме коронавируса.
Фото - Один "ковидлик", пожалуйста: в Чехии кондитеры делают пирожные "на злобу дня"
Один день из жизни патрульного полицейского/
Видео - Один день из жизни патрульного полицейского
ДРАМА РУМЫНСКИХ ЦЫГАН
Бедняки и изгои: как живут в румынской глубинке цыгане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться