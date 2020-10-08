Курс на пятницу: все валюты дружно растут в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 8 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 9 октября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Доллар США подорожает на три бана и установится на отметке 16,9396 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет почти на четыре бана — до 19,9226 лея.

Украинская гривна станет немного "тяжелее" и будет торговаться по 0,5992 лея.

Румынский лей также несколько окрепнет и поднимется до 4,0868 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2183 лея.

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