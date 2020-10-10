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Одно из предприятий на территории ЗСП Валканеш.

Привлечь капитал: как в Гагаузии создают рабочие места

© Sputnik / Maxim Topal
Экономика
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Sputnik Молдова
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Чтобы стимулировать привлечение инвестиций в молдавские зоны свободного предпринимательства, необходимо создать благоприятные инфраструктурные условия. Пример есть в Гагаузии - это ЗСП "Валканеш".

КОМРАТ, 10 окт - Sputnik, Максим Топал. Зона свободного предпринимательства "Валканеш" работает в АТО Гагаузия уже 20 лет, и за это время здесь было открыто более 1,5 тысячи рабочих мест, на территории ЗСП действует 25 резидентов.

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Однако прежде нужно было решить ряд проблем, рассказал Sputnik Молдова главный администратор зоны свободного предпринимательства Михаил Шальвир.

"В Вулканештах в первую очередь мы стараемся решить проблему с водой. Сейчас находимся на стадии завершения передачи на наш баланс скважины, которая находится на нашей территории. Первых четырех резидентов и администрацию мы сможем обеспечить водой", - отметил он.  

Помимо этого, в Зоне свободного предпринимательства ведутся работы по налаживанию дорожной инфраструктуры и подъездных путей.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительных инвесторов и открыть рабочие места. В течение ближайших полутора лет мы планируем создать дополнительно 700-800 рабочих мест. Для этого мы создаем необходимые условия", - рассказывает Михаил Шальвир.

Основное преимущество индустриальной площадки для ее резидентов – освобождение от некоторых налоговых сборов и выход на международный рынок.

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На территории ЗСП, которая занимает площадь в 44 гектара, построены и работают шесть заводов, производящих алкогольную продукцию, печное масло и топливо, стройматериалы, фиброкабели, а также крупы, муку, крахмал.

Михаил Шальвир отмечает, что спровоцированный пандемией экономический кризис повлиял на деятельность предприятий, но "в течение года-полутора они вернутся в прежний режим работы".

В прошлом году, по данным управления экономического развития Гагаузии, "Валканеш" повысила налоговые отчисления в бюджет. По сравнению с 2018 годом, предприятия ЗСП увеличили объем продаж продукции на 32,5 миллиона леев. Поступления в бюджет выросли до 36,9 миллиона леев - это на 22,7 миллиона леев больше, чем в 2018 году.

Как отмечает управление экономического развития автономии, с начала деятельности ЗСП "Валканеш" на ее развитие было привлечено инвестиций в объеме 24,2 миллиона долларов, из которых 3,5 миллиона - в 2019 году.

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