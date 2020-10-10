Привлечь капитал: как в Гагаузии создают рабочие места

Чтобы стимулировать привлечение инвестиций в молдавские зоны свободного предпринимательства, необходимо создать благоприятные инфраструктурные условия. Пример есть в Гагаузии - это ЗСП "Валканеш".

КОМРАТ, 10 окт - Sputnik, Максим Топал. Зона свободного предпринимательства "Валканеш" работает в АТО Гагаузия уже 20 лет, и за это время здесь было открыто более 1,5 тысячи рабочих мест, на территории ЗСП действует 25 резидентов.

Однако прежде нужно было решить ряд проблем, рассказал Sputnik Молдова главный администратор зоны свободного предпринимательства Михаил Шальвир.

"В Вулканештах в первую очередь мы стараемся решить проблему с водой. Сейчас находимся на стадии завершения передачи на наш баланс скважины, которая находится на нашей территории. Первых четырех резидентов и администрацию мы сможем обеспечить водой", - отметил он.

Помимо этого, в Зоне свободного предпринимательства ведутся работы по налаживанию дорожной инфраструктуры и подъездных путей.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительных инвесторов и открыть рабочие места. В течение ближайших полутора лет мы планируем создать дополнительно 700-800 рабочих мест. Для этого мы создаем необходимые условия", - рассказывает Михаил Шальвир.

Основное преимущество индустриальной площадки для ее резидентов – освобождение от некоторых налоговых сборов и выход на международный рынок.

На территории ЗСП, которая занимает площадь в 44 гектара, построены и работают шесть заводов, производящих алкогольную продукцию, печное масло и топливо, стройматериалы, фиброкабели, а также крупы, муку, крахмал.

Михаил Шальвир отмечает, что спровоцированный пандемией экономический кризис повлиял на деятельность предприятий, но "в течение года-полутора они вернутся в прежний режим работы".

В прошлом году, по данным управления экономического развития Гагаузии, "Валканеш" повысила налоговые отчисления в бюджет. По сравнению с 2018 годом, предприятия ЗСП увеличили объем продаж продукции на 32,5 миллиона леев. Поступления в бюджет выросли до 36,9 миллиона леев - это на 22,7 миллиона леев больше, чем в 2018 году.

Как отмечает управление экономического развития автономии, с начала деятельности ЗСП "Валканеш" на ее развитие было привлечено инвестиций в объеме 24,2 миллиона долларов, из которых 3,5 миллиона - в 2019 году.

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