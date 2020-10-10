Динамика цен в Молдове: что подешевело, а что подорожало

Очередной отчет Национального бюро статистики показал, как изменились цены в Молдове за предыдущий месяц.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Молдове средние потребительские цены незначительно снизились, всего на 0,26%. Но на некоторые товары и услуги цены все же выросли. Об этом сообщили в Национального бюро статистики (НБС).

Как отметили в НБС, увеличение стоимости по некоторым позициям может носить сезонный характер, например, связано с началом учебного года.

Как отмечается в отчете за сентябрь, менее чем на 2% цены выросли на лекарства, канцелярские принадлежности, различные электрические инструменты, а также предметы для гигиены и на сигареты.

За сентябрь увеличилась плата за различные курсы по иностранным языкам (12,6%), расходы, связанные с культурой и спортом (11,1%), выросла аренда студенческих общежитий (7,6%), подорожали услуги пассажирского авиатранспорта (4,4%), такси – (3,3%), стоматология (1,1%).

Цены на продукты питания

За первый месяц осени подорожали косточковые фрукты, подсолнечное масло, свинина, баранина, куриные яйца и ягоды, молоко и молочные продукты, а также мед.

Цены на свежие фрукты увеличились в среднем на 4,9%, в частности, виноград – на 19,3%, садовые фрукты – на 12,5%, экзотические фрукты – на 4,0%.

Цитрусовые стали дороже на 2,2%.

Свежие овощи подешевели – на 4,8%. В том числе, морковь – на 14,2%, капуста – на 9,4%, чеснок – на 7,1%, помидоры – на 7,0%, баклажаны – на 6,2%, огурцы – на 4,1%, свекла – на 3,1%, болгарский перец – на 2,6%, репчатый лук – на 1,9%, картофель – на 3,3%. Крупы и пшеничная мука снизились в цене на 0,6% и на 0,4%, соответственно.

По данным НБС, к сентябрю годовая инфляция составила 2,32%.

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