Динамика цен в Молдове: что подешевело, а что подорожало

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В Молдове средние потребительские цены незначительно снизились, всего на 0,26%. Но на некоторые товары и услуги цены все же выросли. Об этом сообщили в Национального бюро статистики (НБС).
Как отмечается в отчете за сентябрь, менее чем на 2% цены выросли на лекарства, канцелярские принадлежности, различные электрические инструменты, а также предметы для гигиены и на сигареты.
За сентябрь увеличилась плата за различные курсы по иностранным языкам (12,6%), расходы, связанные с культурой и спортом (11,1%), выросла аренда студенческих общежитий (7,6%), подорожали услуги пассажирского авиатранспорта (4,4%), такси – (3,3%), стоматология (1,1%).
Цены на продукты питания
За первый месяц осени подорожали косточковые фрукты, подсолнечное масло, свинина, баранина, куриные яйца и ягоды, молоко и молочные продукты, а также мед.
Цитрусовые стали дороже на 2,2%.
Свежие овощи подешевели – на 4,8%. В том числе, морковь – на 14,2%, капуста – на 9,4%, чеснок – на 7,1%, помидоры – на 7,0%, баклажаны – на 6,2%, огурцы – на 4,1%, свекла – на 3,1%, болгарский перец – на 2,6%, репчатый лук – на 1,9%, картофель – на 3,3%. Крупы и пшеничная мука снизились в цене на 0,6% и на 0,4%, соответственно.
По данным НБС, к сентябрю годовая инфляция составила 2,32%.
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