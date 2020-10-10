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Сигарета, архивное фото

У курильщиков вырастут расходы: в 2021 году сигареты подорожают

© CC0 / Pixabay / lukasbieri
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201010/31986641/naskolko-mogut-podorozhat-sigarety-v-2021-godu.html

Акцизы на табак, алкоголь и нефть вырастут в ближайшие три года. В этом уверен госсекретарь Минфина Дорел Норок.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Увеличение акциза на табачную продукцию предусмотрено в налогово-бюджетной политике на 2021 год, а в целом за три года доля акциза вырастет на 15%. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова госсекретарь министерства финансов Дорел Норок.

"Эти акцизы были определены на основе трех аргументов: во-первых, для сокращения потребления вредных продуктов среди населения и возможные проблемы, связанные с контрабандой. Во-вторых, обязательства, которые у нас есть в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом. И в-третьих, для дополнительных поступлений в госбюджет", - заявил госсекретарь.
Dorel Noroc
© Sputnik / Mihai Caraus
Дорел Норок.

Следует отметить, что Министерство финансов инициировало разработку бюджетно-налоговой политики на 2021 год.

Также в ведомстве думают и о внедрении мер для более эффективного использования государственных средств и совершенствования налогового администрирования.

Сигареты.
© Sputnik / Konstantin Chalabov
Запрет вступил в силу: в Молдове с субботы нельзя выставлять сигареты в витрины
К работе приглашают другие государственные органы, ассоциации, представителей бизнеса, общественные организации и все заинтересованные стороны.

На основе новой финансовой политики разработают план действий правительства на 2020-2023 годы.

Предложения и пожелания будут принимать до 31 января 2020 года.

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