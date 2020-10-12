Додон о возможной встрече глав ЕАЭС: будем над этим работать

Молдавская столица будет готовиться к проведению встречи глав государств Евразийского экономического союза, заявил Игорь Додон в интервью российскому информагентству.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. К встрече глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Кишинев пока не готов, однако будет над этим работать, цитирует слова президента Молдовы РИА Новости.

"Я уже несколько раз предлагал провести сначала многосторонние встречи ЕврАзЭс (ЕАЭС - ред.) на уровне экспертов в Кишиневе, думаю, что в следующем году мы это можем обеспечить. Над проведением встречи на уровне глав государств, правительств или министров иностранных дел будем работать. Но мы готовы принять наших коллег (экспертов - ред.) по ЕврАзЭс", - заявил глава государства.

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Президент также проинформировал, что прежде в молдавской столице может пройти встреча на уровне глав стран, входящих в СНГ, так как существует строгая очередность.

Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.

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