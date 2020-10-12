Курс валют на вторник: массовое наступление на лей

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 13 октября.
Согласно опубликованным данным, иностранные валюты в большинстве своем вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.
Та же динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость незначительно вырастет— до 20,0402 лея.
Украинская гривна, в отличие от других игроков рынка, станет немного "легче" и будет торговаться по 0,6008 лея.
Румынский лей несколько окрепнет и поднимется до 4,1132 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет "весить" 0,2204 лея.
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