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Курс валют на вторник: массовое наступление на лей

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201012/32008021/kurs-na-vtornik-tsena-valyut-prodolzhaet-rasti.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 13 октября.

Согласно опубликованным данным, иностранные валюты в большинстве своем вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт рассказал, как может навредить молдавской экономике укрепление лея
Доллар США подорожает на два бана и установится на отметке 16,9884 лея. 

Та же динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость незначительно вырастет— до 20,0402 лея.

Украинская гривна, в отличие от других игроков рынка, станет немного "легче" и будет торговаться по 0,6008 лея.

Румынский лей несколько окрепнет и поднимется до 4,1132 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет "весить" 0,2204 лея.

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