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Жилье.

Для кого в Приднестровье разработали льготный кредит на жилье

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201013/32022729/dlya-kogo-v-pridnestrove-razrabotali-lgotnyy-kredit-na-zhile.html

Планируется, что механизм льготного кредитования под приобретение жилья заработает с начала следующего года.

ТИРАСПОЛЬ, 13 окт – Sputnik. В Приднестровье разработали механизм по обеспечению жильем сотрудников энергопоставляющих предприятий. Предполагается, что он заработает с 1 января 2021 года.

"Кредитование под приобретение жилья является мощным удерживающим фактором на территории Приднестровья. Это можно поставить в один ряд с повышением заработных плат и другими подобными действиями", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Как рассказал руководитель Минэкономразвития Сергей Оболоник, программа льготного кредитования для обеспечения жильем была разработана совместно с двумя банками. Она предполагает, что специалист сможет взять кредит под 10,5% годовых сроком на 10 лет.

Ипотечный кредит
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Предлагается также, чтобы часть процентной ставки субсидировало предприятие, и тем самым стоимость кредита для сотрудника не превышала 3,5% годовых. Согласно данным Минэкономразвития, в жилье нуждаются 191 специалист в возрасте до 35 лет.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, перед энергопоставляющими компаниями серьезная дебиторская задолженность есть как со стороны населения, так и со стороны государства. Например, только по предприятию "Единых распределительных сетей" ("ЕРЭС") ежегодно кредиторская задолженность бюджетных организаций составляет 35 миллионов приднестровских рублей (это эквивалентно практически сумме в молдавских леях).

"При 60-процентном погашении ежегодного долга мы могли бы уже часть средств направить на выполнение приоритетного объема инвестпрограммы и даже частично на повышение заработных плат", - рассказала финансовый директор "ЕРЭС" Татьяна Белова.

Для того чтобы исправить ситуацию, Минэкономразвития проведет расчеты, в которых смоделирует финансы предприятий с учетом погашения задолженности республиканского и местного бюджетов. Предполагаются три этапа: если в 2022 году государство погашает 60% ежегодного долга, в 2023 – уже 80% и в 2024 году – 100%.

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Теги:
кредитование, Приднестровье


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