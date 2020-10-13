Меморандум между Нацбанком Молдовы и ЕЦБ: что из себя представляет документ

Стороны взяли на себя ответственность продвигать сотрудничество и обмен информацией между органами, отвечающими за надзор в области финансовых услуг.

КИШИНЕВ, 13 окт – Spuntik. Важность меморандума-соглашения между Национальным банком Молдовы (НБМ) и Европейским центральным банком (ЕЦБ) в области банковского надзора заключается и в том, чтобы сделать банковский рынок Молдовы более привлекательным для европейских банков. Об этом во вторник рассказал глава НБМ Армашу в онлайн-беседе с преподавателями и студентами экономических факультетов.

По словам спикера, документ, подписанный двумя структурами, вступил в силу 22 сентября.

"В рамках этого соглашения НБМ и ЕЦБ взяли на себя ответственность продвигать сотрудничество и обмен информацией между органами, отвечающими за надзор в области финансовых услуг. Отсюда следует и основная цель – Нацбанк и Европейский центральный банк выражают готовность сотрудничать и обеспечивать обмен информацией в области банковского надзора", - отметил Армашу.

Он отметил, что меморандум включает следующие направления сотрудничества: лицензирование банков; оценка потенциальных покупателей пакетов в капитале банков; оценка лиц, предложенных на пост члена административного совета и ключевые посты в банке; надзор банка; проверки банка; применение санкций и других мер по обеспечению соблюдения законодательства; чрезвычайные ситуации.

"С практической точки зрения вместе с ЕЦБ Нацбанк проведет эти мероприятия по надзору", - уточнил Армашу.

По его словам, подписание этого меморандума является подтверждением реализации общих целей, установленных нашей страной и Евросоюзом в Соглашении об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом.

Он уточнил, что заключение документа стало возможным после того, как в 2018 году ЕЦБ положительно оценил режим конфиденциальности, применяемый Молдовой в области банковского надзора, который облегчает обмен информацией между НБМ и органами банковского надзора Евросоюза.

Глава Нацбанка уточнил, что Молдова стала единственной страной из списка государств "Восточного партнерства", которая является частью этого меморандума.

Документ полезен для обмена информацией, заявил в комментарии Sputnik экономист Виорел Гырбу.

"Европейский банк занимается еврозоной. Разумеется, он не будет приходить в Молдову. Но это не означает, что нам не нужен или невыгоден обмен информацией, или не нужно улучшить качество работы сотрудников Национального банка в их сфере профессиональной деятельности. Это обмен опытом", - сказал Гырбу.

По его словам, многие страны хотели бы вступить в зону евро, но Молдове, как считает эксперт, "это не светит".

Он напомнил, что порядка 80% коммерческого банковского сектора принадлежат внешним инвесторам.

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