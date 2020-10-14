Засушливая погода пошла на пользу винограду в Гагаузии

Отсутствие дождей и жаркая погода этим летом сказались как на сборе технических сортов, так и на качестве гроздей, но - по-разному.

КОМРАТ, 14 окт - Sputnik, Максим Топал. Засушливое время вдвое сократило количество собираемого урожая. Но при этом качество ягод от этого только выиграло, рассказал Sputnik Moldova руководитель единственного сохранившегося в Молдове колхоза Николай Драган.

На данный момент в гагаузском селе Копчак, где и располагается колхоз, были убраны 179 гектар виноградных плантаций. Сбор в среднем составил около 52 процентов от прошлогоднего. Если в 2019 году там получили около 2 тысяч тонн гроздьев, то в этом почти вдвое меньше – 1013 тонн.

Несмотря на то, что винограда в этом году меньше, выигрыш - в качестве ягод и их закупочной стоимости.

"Винограда "Мускат янтарный" мы собрали не 50 процентов от прошлого года, а около 70-80. А "Каберне" в прошлом году дал по 70 центнеров с гектара, в этом – только около 35. Но качество ягод - гораздо лучше. Естественно, и цена значительно выше, чем в прошлом году. В прошлом году мы продавали виноград «Каберне» по 2,8, максимум 3 лея за килограмм, а в этом году цена уже 6 леев», - отметил Николай Драган.

По данным специалистов, в этом году в регионе предстоит убрать более 4 тысяч гектар виноградников. На данный момент сообщается о 40-процентном падении урожая винограда.

Тем не менее, по словам Драгана, говорить о том, понесли ли виноградари убытки из-за засухи, пока рано. Еще следует подсчитать логистические и другие затраты производителей.

Хозяйство из Копчака поставляет виноград на гагаузские винзаводы. О том, что винодельческая продукция автономии в этом году будет самого высокого уровня, говорит начальник управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло.

"Качество - очень хорошее, ведь у нас сложились хорошие условия для выращивания винограда", - подчеркнул чиновник.

Потому, подытожил он, и вино будет намного лучше.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova