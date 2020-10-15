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Валюта разных стран.

Евро приуныл, а доллар - резвый: курс валют на пятницу

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 16 октября.

Молдавский лей будет вести себя разнонаправленно по отношению к игрокам валютного рынка.

Евро за сутки уступит семь банов и опустится до отметки в 19,8938 лея. Доллар напротив, после небольшого падения вновь прибавит и закрепится на уровне в 16,9764 лея.

Виорел Гырбу.
© Sputnik / Osmatesco
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов.

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Что касается остальных валют, то 16 октября в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2179 лея. Украинская немного вырастет - до 0,5988 лея, а румынский лей  - до 4,0804 в пересчете на нацвалюту.

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