"Зеленая карта" в Молдове: "красный свет" для страхования в период COVID-19

Спад страхового рынка в Молдове по итогам первого полугодия составил 11,6%. Всему виной пандемический кризис. Если отрицательная динамика продолжится, то потери рынка могут оказаться еще больше.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Пандемия коронавируса нового типа повлияла на многие отрасли экономики не только на национальном уровне, но в глобальном масштабе. Последствия COVID-19 коснулись и отечественного рынка страхования.

"До конца 2020 года мы не ждем чуда относительно роста продаж в сегменте страхования в Молдове", - заявила Sputnik глава департамента страхования Национальной комиссии по финансовому рынку Татьяна Чобану.

Собеседница уточнила, что в целом за первое полугодие по всем сегментам страхования спад составил 11,6%.

"На нашем рынке преобладает тип общего страхования, а на страхование жизни приходится очень маленькая доля – 7% от всего объема", - пояснила эксперт.

То есть из 90 с лишним процентов всего рынка в Молдове большая часть продаж приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности – АГО и "Зеленая карта".

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"Интересно, что в сегменте АГО (внутреннее страхование) у нас наблюдается рост, не такой большой, конечно, но все-таки рост порядка 11% по итогам первого семестра. Однако такая динамика объясняется тем, что в декабре на 6% подорожал сам полис. Парадоксально то, что число заключенных контрактов снижается, а сумма начисленных брутто-премий стала больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Чобану.

А вот в сегменте страхования "Зеленая карта", по словам чиновника, спад оказался серьезным: только за первое полугодие - минус 36%.

"Не стоит забывать, что услуга "Зеленая карта" - не только одна из самых востребованных, но и одна из самых выгодных на рынке страхования в Молдове. Вместе со спадом продаж в сегменте "Зеленая карта" уменьшается и прибыль страховых компаний. В апреле, когда все были на карантине, падение по сегменту "Зеленая карта" составило 90%, а в августе – на 18%", - заявила собеседница.

По ее словам, несмотря на это рынок страхования в Молдове справляется с новыми вызовами.

"Рынок стабильный. Компании достаточно капитализированы, чтобы возмещать ущерб… Надеемся, что с преодолением пандемического кризиса и наша отрасль начнет постепенно расти и выходить из этой стагнации", - сказала Чобану.

Подорожают ли страховки?

На вопрос о том, возможно ли подорожание страховок до конца года, глава департамента страхования Национальной комиссии по финансовому рынку ответила, что цена полиса АГО внутреннего или внешнего устанавливается после математического подсчета и не может быть повышена или снижена. "Это зависит от количества продаж за последние пять лет и выплат страховых компаний", - сказала Чобану.

По ее словам, на данный момент в Молдове работает 12 страховых компаний.

"Зеленая карта" в Молдове

После продолжительного мониторинга Молдова стала полноправным членом международной системы страхования "Зеленая карта". Исполнительный директор Национального бюро автостраховщиков Алина Осояну рассказала Sputnik, что вместе с повторным входом Молдовы в систему "Зеленая карта" республике придется соблюдать несколько обязательств, в том числе стабильность сохранения фонда внешних гарантий на более чем четыре миллиона евро.

"Совет бюро в Брюсселе принял решение, основанное на определенном кредите доверия по отношению к нашему государству", - сказала Осояну.

По ее словам, Молдова должна соблюдать некоторые условия, чтобы остаться в этой системе. Одно из них касается создания и сохранение фонда гарантий. "Это означает, что 4,25 миллиона евро должны храниться в качестве банковских гарантий, как сейчас", - добавила собеседница.

По ее словам, Молдова также должна будет предоставлять регулярные отчеты и свидетельства того, что она финансово способна выполнять все свои обязательства в системе "Зеленой карты".

"У нас есть финансовые гарантии, осталось только вернуть доверие наших зарубежных партнеров, это будет непросто после произошедших потрясений. Внешние партнеры будут отслеживать вопросы, связанные с недостатками корпоративного управления, выполнением местными страховщиками пруденциальных требований для повышения финансовой безопасности организаций в интересах держателей страховок", - отметила собеседница.

Она подчеркнула, что Национальное бюро автостраховщиков готово вмешиваться в случае ряда финансовых шоков. "Первый этап соблюдения всех обязательств в системе "Зеленая карта" – это выплата компаниями в сроки страховки за ущерб в случае аварии, совершенной гражданами Молдовы за границей. Если страховая компания в состоянии возместить ущерб, то вмешивается бюро, как гарант в рамках системы "Зеленая карта", - пояснила Осояну.

Она отметила, что "Зеленая карта" по факту оказалась одним из самых пострадавших видов страхования в период пандемии. "Существенно уменьшилось число граждан, которые выезжают за границу. Соответственно, люди не обязаны приобретать страховку", - отметила собеседница.

Прогнозы до конца года экспертам давать сложно. Все зависит от развития ситуации с коронавирусом нового типа. "Некоторые страны Европы уже вводят ограничения. Мы не видим улучшения ситуации. А в случае отрицательного развития, считаем, что спад на этом сегменте страхования окажется еще больше", - добавила Осояну.

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История вопроса

Молдова присоединилась к системе "Зеленая карта" в 2001 году и до 2009-го находилась в статусе переходного члена. Впоследствии было решено ввести процесс мониторинга, который длился более десяти лет. В 2015-2016 годах Молдова столкнулась с серьезными проблемами в этом секторе. Членство страны в системе "Зеленая карта" было поставлено под сомнение из-за задержек в формировании гарантийного фонда. В 2017 году Совет бюро принял решение о продлении периода мониторинга Молдовы на три года. А 25 сентября 2020 года Национальная комиссия по финансовому рынку сообщила, что страна стала полноправным членом международной системы страхования "Зеленая карта".

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