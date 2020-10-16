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Виноградная гроздь, архивное фото.

Вполовину меньше: в Молдове подсчитали урожай столового винограда

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201016/32052469/vpolovinu-menshe-v-moldove-podschitali-urozhay-stolovogo-vinograda.html

Уборка гроздьев столовых сортов в нашей стране завершается, и ассоциации виноградарей сравнивают итоги нынешнего года и предыдущего.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Как сообщает портал EastFruit, урожай столового винограда в нынешнем году составит лишь 50% от прошлогоднего (около 100 тысяч тонн). Такую оперативную оценку провели представители профильных ассоциаций. В сентябре прогнозировалось, что ситуация будет несколько лучше: тогда снижение урожая ожидалось на 30-40%.

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Планируется заложить на хранение в холодильники примерно 20-25 тысяч тонн винограда, который соберут во второй половине кампании.

На экспорт и для внутреннего рынка в октябре пойдет урожай "с плантаций или импровизированных хранилищ", сообщает EastFruit. Портал информирует, что крупномасштабный экспорт наиболее качественного винограда из холодильников, ориентировочно, начнется в ноябре.

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Руководители крупных виноградарских хозяйств ожидают, что в этот период гроздья экспортного качества подорожают на 10-15%, их цена превысит один доллар за килограмм. 

Сбор урожая столового винограда завершится в Молдове на текущей неделе. Затем аграрии приступят к уборке поздних сортов на виноградниках типа Pergola. Плантации такого винограда в стране немногочисленны и занимают не более 100 га в центральной зоне республики. 

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