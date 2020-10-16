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Ион Кику

Ион Кику потребовал ускорить работы по ремонту дорог в Глодянах

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201016/32052830/ion-kiku-potreboval-uskorit-raboty-po-remontu-dorog-v-glodyanah.html

Победившая в тендере компания до сих пор не приступила к дорожным работам, график "Хороших дорог для всех" под угрозой.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В Глодянском районе под угрозой график проведения работ в рамках национальной программы "Хорошие дороги для всех". Выигравшая тендер компания должна была приступить к ремонту дорожного покрытия еще две недели назад, но без всякого объяснения откладывает начало строительства. Об этом говорилось на рабочем заседании представителей местных властей с участием премьер-министра Иона Кику.

Глава кабмина потребовал от Министерства экономики и инфраструктуры, а также Государственной администрации дорог обеспечить соблюдение графика. Компания, которая выполняет работы, должна немедленно сосредоточить технику в проблемных секторах, заявил Кику.

"К концу ноября работы должны быть завершены. В будущем количество районов для одной компании, производящей дорожно-строительные работы, должно быть ограничено", — отметил премьер.

Дорога, требующая ремонта
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Хорошие дороги 2020: масштабный ремонт скоро не закончится
На встрече также обсуждались вопросы водоснабжения нескольких населенных пунктов Глодянского района. В последние годы колодцы практически пересохли, и ограниченный доступ к питьевой воде стал серьезной проблемой.

Проект водоснабжения 10 населенных пунктов района, который предусматривает строительство водозаборной, насосной и водоочистной станций, не реализуется из-за проблем с процессом проведения тендера.

Премьер обратился к ответственным лицам с требованием задокументировать причины застоя в реализации проектов по водоснабжению и найти решение в сжатые сроки.

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Теги:
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