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Здания Международного валютного фонда в Вашингтоне, архивное фото.

Миссия МВФ будет общаться с властями Молдовы удаленно

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201016/32055772/missiya-imf-budet-obschatsya-s-vlastyami-moldovy-udalenno.html

Эксперты организации собираются получить информацию о текущем состоянии экономики и оценить исполнение обязательств в онлайн режиме.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) с 19 по 27 октября проведет переговоры с молдавскими властями, проверит исполнение республикой своих обязательств перед МВФ и изучит состояние национальной экономики. И все это эмиссары рассчитывают сделать дистанционно, из штаб-квартиры в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении МВФ для прессы.

"Миссия Международного Валютного Фонда во главе с г-ном Рубеном Атояном проведет дискуссии с молдавскими властями удаленно, из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне, в период с 19 по 27 октября 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.

Международный валютный фонд
© AFP 2020 / MANDEL NGAN
Есть ли у Молдовы шансы на подписание нового меморандума с МВФ
Задача миссии – провести регулярный сбор информации о текущем состоянии экономики, ознакомиться с ходом выполнения обязательств, оговоренных властями и экспертами МВФ в контексте программы финансирования, а также обсудить политику властей по сохранению макроэкономической и бюджетной стабильности, в том числе касательно бюджета на 2021 год.

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.

Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до президентских выборов.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Какие условия может поставить МВФ по новому Меморандуму с Молдовой
Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальные пойдут на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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