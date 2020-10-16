Миссия МВФ будет общаться с властями Молдовы удаленно

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) с 19 по 27 октября проведет переговоры с молдавскими властями, проверит исполнение республикой своих обязательств перед МВФ и изучит состояние национальной экономики. И все это эмиссары рассчитывают сделать дистанционно, из штаб-квартиры в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении МВФ для прессы.
"Миссия Международного Валютного Фонда во главе с г-ном Рубеном Атояном проведет дискуссии с молдавскими властями удаленно, из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне, в период с 19 по 27 октября 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.
Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.
Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до президентских выборов.
На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.
Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.
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