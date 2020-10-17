С начала года импорт в Молдову более чем в два раза превысил экспорт

Торговля не блещет: экспорт и импорт Молдовы сокращаются. Спад с начала года по обоим направлениям превысил 10%.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В январе-августе 2020 года Молдова экспортировала товаров на сумму 1,5 миллиарда долларов, а импортировала в два раза с лишним больше - на 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Динамика внешней торговли носит отрицательный характер: отправка товаров за границу упала на 13,6%, а ввоз в республику сократился на 11,9%.

"Экспорт отечественной продукции составил 1,2 миллиарда долларов, снизившись на 5,8% в сравнении с январем-августом 2019-го. Реэкспорт иностранной продукции достиг 361,6 миллиона долларов, что на 32% меньше в сравнении с отчетным периодом прошлого года", - отметили в Молдстате.

По информации ведомства, удельный вес иностранных товаров, реэкспортированных после их существенной переработки, составил 17,1% от общего объема экспорта, а классический реэкспорт - 6,3%.

В структуре экспорта первые три позиции занимают продовольствие и живые животные (24,3%), машины и оборудование (22,3%), различные промышленные товары (21,6%).

По объемам импорта в первую тройку входят машины и оборудование (24,3%), промышленные товары (19,6%) и топливо (15,5%).

Больше всего сократилась отправка товаров из Молдовы в Мальту, Египет, Черногорию, Бразилию, Тунис, ОАЭ, Мьянму, Бангладеш, Оман, Гану, Катар, Тайвань, Пакистан, Армению, Швецию, Кыргызстан, а также в Канаду, Китай, Израиль, Австрию, Великобританию, Италию, Турцию, Беларусь, Германию, Румынию и другие страны. Республика нарастила поставки в Иорданию, Португалию, Косово, Филиппины, Австралию, Ирландию, Буркина-Фасо, Албанию, Словению, Венгрию, Казахстан, Нидерланды, Эстонию, Чехию, Саудовскую Аравию, США, Кипр, Финляндию, Грецию, Японию, Кипр, Испанию, Россию и другие страны.

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"Значительный разрыв между экспортом и импортом Молдовы в январе-августе 2020 года привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 1,8 миллиарда долларов США, что на 206 миллионов долларов меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года", - добавили в Нацбюро статистики.

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