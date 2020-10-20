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Курс на среду: доллар и евро продолжают карабкаться вверх

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201020/32099003/kurs-na-sredu-dollar-i-evro-prodolzhayut-karabkatsya-vverh.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 21 октября.

Согласно опубликованным данным, "тяжеловесы" вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Доллар США незначительно подорожает и установится на отметке 17,0035 лея. 

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca
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Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на восемь банов и перешагнет психологический 20-леевый порог — до 20,0854 лея.

Цена украинской гривны не изменится и останется на прежнем уровне —0,5994 лея.

Румынский лей также несколько окрепнет и поднимется до 4,1192 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2185 лея.

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Теги:
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