Курс на среду: доллар и евро продолжают карабкаться вверх

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 21 октября.

Согласно опубликованным данным, "тяжеловесы" вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Доллар США незначительно подорожает и установится на отметке 17,0035 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на восемь банов и перешагнет психологический 20-леевый порог — до 20,0854 лея.

Цена украинской гривны не изменится и останется на прежнем уровне —0,5994 лея.

Румынский лей также несколько окрепнет и поднимется до 4,1192 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2185 лея.

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