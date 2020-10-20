Курс на среду: доллар и евро продолжают карабкаться вверх

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 21 октября.
Согласно опубликованным данным, "тяжеловесы" вырастут в цене на фоне ослабления молдавского лея.
Доллар США незначительно подорожает и установится на отметке 17,0035 лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость вырастет на восемь банов и перешагнет психологический 20-леевый порог — до 20,0854 лея.
Цена украинской гривны не изменится и останется на прежнем уровне —0,5994 лея.
Румынский лей также несколько окрепнет и поднимется до 4,1192 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет торговаться по 0,2185 лея.
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