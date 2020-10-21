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Ремонт дороги.

Правительство выделит еще 130 миллионов леев на ремонт местных дорог

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201021/32108483/pravitelstvo-vydelit-eshe-130-millionov-leev-na-remont-mestnyh-dorog.html

Проект реализуется без задержек — премьер обратил внимание госорганов на необходимость контролировать качество работ.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику на заседании Совета дорожного фонда обсудил ход работ в рамках Проекта улучшения местных дорог, который финансируется Всемирным банком.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По итогам дискуссий правительство выделит дополнительно около 130 миллионов леев на ремонт транспортного коридора R3-R32 (Пожэрень-Костешть-Хорешть-Ципала) протяженностью 34 километра. Финансовые средства будут распределены из бюджета дорожного фонда на ближайшие три года.

Премьер-министр обратил внимание Минэкономики и Государственной дорожной администрации на качество выполненных работ.

"Важно соблюдать условия, указанные в договоре, и при этом не допускать отклонений от стандартов качества", — подчеркнул Кику.

Всемирный банк предоставил Республике Молдова заем в размере 80 миллионов долларов сроком на 5 лет для модернизации около 300 километров местных дорог с упором на региональные коридоры, которые обеспечивают соединение сел с национальными трассами.

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