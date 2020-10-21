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Bалютный курс.

Курс на четверг: все основные валюты продолжают расти в цене

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201021/32114017/kurs-na-chetverg-vse-osnovnye-valyuty-prodolzhayut-rasti-v-cene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 22 октября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты продолжают расти в цене на фоне дальнейшего ослабления молдавского лея.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рекорд за рекордом: валютные резервы Нацбанка продолжают расти
Доллар США отвоюет три бана и зафиксируется на отметке 17,0376 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость подскочит почти на 12 банов и составит 20,2023 лея.

Цена украинской гривны тоже устремится вверх, до 0,6029 лея.

Румынский лей окрепнет и в четверг установится на показателе 4,1437 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2210 лея.

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