Курс на четверг: все основные валюты продолжают расти в цене

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на четверг, 22 октября.
Согласно опубликованным данным, все основные валюты продолжают расти в цене на фоне дальнейшего ослабления молдавского лея.
Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость подскочит почти на 12 банов и составит 20,2023 лея.
Цена украинской гривны тоже устремится вверх, до 0,6029 лея.
Румынский лей окрепнет и в четверг установится на показателе 4,1437 в пересчете на национальную валюту.
Российский рубль будет торговаться по 0,2210 лея.
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