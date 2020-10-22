Проделки доллара и евро: курс валют на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 23 октября и предстоящие выходные.

На валютном рынке заметных колебаний не произойдет. Евро за сутки просядет на четыре бана и разместится на отметке в 20,1673 лея. Доллар же окажется в плюсе на один бан и закрепится на уровне в 17,0468 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов.

Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях>>>

Что касается остальных валют, то 23 октября и на выходные в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2217 лея. Украинская гривна подорожает до 0,603 лея. Румынский лей просядет до 4,1385 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova