Гагаузия возрождается: о чем говорили на инвестфоруме в Комрате

Масштабный инвестиционный форум стартовал сегодня в Гагаузии. На мероприятие прибыло большое количество представителей власти, дипломатических миссий и предпринимателей как из Молдовы, так и из-за рубежа.

КОМРАТ, 23 окт - Sputnik, Максим Топал. По причине общей эпидемиологической ситуации в этом году главное экономическое событие Гагаузии было проведено на открытом воздухе. Инвестфорум состоялся на строящемся в Комрате современном стадионе.

Участникам мероприятия при входе были предложены защитные маски и дезинфектанты, проводился обязательный контроль температуры. Все это обусловлено эпидемиологическими требованиями, призванными не допустить распространение коронавируса.

Башкан Гагаузии Ирина Влах открыла ставший уже традиционным инвестиционный форум. В приветственной речи она подчеркнула, что усилия властей автономии направлены на привлечение инвестиций, а миссия форума состоит в том, чтобы "помочь людям лучше узнать Гагаузию".

"Мы привлекаем инвестиции и развиваем экономические направления. Создаем промышленные хабы. Развиваем социальную инфраструктуру - школы, детские сады и медицинские учреждения. Мы развиваем систему водопроводов и газопроводов, строим дороги и мосты", - отметила башкан.

В рамках инвестфорума выступил также и глава кабинета министров Молдовы Ион Кику. В своем выступлении он назвал форум интересным и важным событием в экономической жизни страны.

"В Гагаузии и Молдове сегодня не осень, а весна. Гагаузия возрождается, и этому есть множество примеров. Вы видите, сколько инвестиций было привлечено в последнее время. Все эти положительные изменения становятся возможными благодаря властям автономии. <…> Если будем продолжать в том же духе, если будем работать вместе, то все сложности будут преодолены", - подчеркнул премьер.

Он выступил также за поддержку бизнеса, который сталкивается с серьезными проблемами во время пандемии коронавируса. Кику рассказал и о молдавском "ответе" пандемии. Речь идет о "инфраструктурных инвестициях, больших расходах в социальной сфере и желании превратить Молдову в большую стройку", что в свою очередь позволит "привлечь дополнительные инвестиции".

В форуме принимают участие и представители дипломатических миссий – посол Российской Федерации Олег Васнецов, Турции – Гюрол Сёкмесюер, Европейского союза – Петер Михалко, США – Дерек Хоган. Последние двое присоединились к мероприятию посредством сети Интернет.

В рамках инвестиционного форума в Комрате ожидается подписание ряда соглашений. Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia проходит в этом году в шестой раз, и продлится два дня – 23 и 24 октября.