Посол России: Гагаузия достигла "грандиозного успеха"

КОМРАТ, 23 окт - Sputnik, Максим Топал. На международном инвестиционном форуме в Комрате Олег Васнецов возглавил делегацию из России. Уровень организации мероприятия дипломата "просто потряс", о чем он и рассказал, комментируя ход экономического собрания.

"В первую очередь [потрясает] тем, что в очень сложных условиях удалось организовать и собрать реальных инвесторов, которые готовы вкладываться и помогать. Это действительно влияет на экономическое развитие Гагаузии", - заявил Васнецов.

Дипломат отметил, что на инвестфорум в этом году в Гагаузию планировали приехать министр промышленности и торговли Республики Татарстан, вице-премьер Альберт Каримов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако из-за пандемии коронавируса этот визит не состоялся.

Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia проходит в этом году в шестой раз. Он продлится два дня – 23 и 24 октября.

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