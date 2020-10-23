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Олег Васнецов

Посол России: Гагаузия достигла "грандиозного успеха"

© Photo : Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201023/32139647/posol-rossii-gagauziya-dostigla-grandioznogo-uspekha.html

Посол России в Молдове Олег Васнецов принял участие в Международном инвестиционном форуме Invest Gagauzia.

КОМРАТ, 23 окт - Sputnik, Максим Топал. На международном инвестиционном форуме в Комрате Олег Васнецов возглавил делегацию из России. Уровень организации мероприятия дипломата "просто потряс", о чем он и рассказал, комментируя ход экономического собрания.

"В первую очередь [потрясает] тем, что в очень сложных условиях удалось организовать и собрать реальных инвесторов, которые готовы вкладываться и помогать. Это действительно влияет на экономическое развитие Гагаузии", - заявил Васнецов.

Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2020
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дипломат отметил, что на инвестфорум в этом году в Гагаузию планировали приехать министр промышленности и торговли Республики Татарстан, вице-премьер Альберт Каримов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако из-за пандемии коронавируса этот визит не состоялся.

Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia проходит в этом году в шестой раз. Он продлится два дня – 23 и 24 октября.

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