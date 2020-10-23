Посол России: Гагаузия достигла "грандиозного успеха"

Посол России в Молдове Олег Васнецов принял участие в Международном инвестиционном форуме Invest Gagauzia.
КОМРАТ, 23 окт - Sputnik, Максим Топал. На международном инвестиционном форуме в Комрате Олег Васнецов возглавил делегацию из России. Уровень организации мероприятия дипломата "просто потряс", о чем он и рассказал, комментируя ход экономического собрания.
"В первую очередь [потрясает] тем, что в очень сложных условиях удалось организовать и собрать реальных инвесторов, которые готовы вкладываться и помогать. Это действительно влияет на экономическое развитие Гагаузии", - заявил Васнецов.
Дипломат отметил, что на инвестфорум в этом году в Гагаузию планировали приехать министр промышленности и торговли Республики Татарстан, вице-премьер Альберт Каримов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако из-за пандемии коронавируса этот визит не состоялся.
Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia проходит в этом году в шестой раз. Он продлится два дня – 23 и 24 октября.
Спор между Конституционным судом и правительством Молдовы о том, как нужно реформировать систему правосудия, будут решать в Международном консультативном органе по конституционному праву при Совете Европы.