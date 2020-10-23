"Правильная площадка" для современного бизнеса: итоги первого дня инвестфорума в Гагаузии

Комплекс факторов благоприятствует открытию и ведению бизнеса в автономии, а также обеспечению поставок как на восточные, так и на западные рынки. Какие новые компании и проекты уже в скором времени могут появиться в Молдове? Ответ дает корреспондент Sputnik.

КОМРАТ, 23 окт - Sputnik, Максим Топал. Строящийся спортивный стадион в Комрате 23 и 24 октября становится главной экономической площадкой Гагаузии. Здесь собрались предприниматели, политики, аналитики и журналисты не только из Молдовы, но и из-за рубежа. Часть рискнула и имела возможность приехать в столицу Гагаузии, часть присоединилась к работе форума посредством сети Интернет.

После завершения официального открытия форума Invest Gagauzia присутствующие перешли к обсуждениям экономической стратегии развития автономии и Молдовы в условиях коронавируса.

Эксперты сошлись во мнении, что в условиях изоляции людей на помощь должны прийти современные технологии.

© Sputnik / Mihai Caraus Ход дискуссиям задан.

Как отметил заместитель министра информационных технологий и связи Виталий Тарлев, Гагаузии следует идти по пути цифровизации экономики.

© Sputnik / Mihai Caraus Аудитория - предприниматели, политики, аналитики, журналисты из Молдовы и из-за рубежа.

"На овцеводстве и виноделии мы далеко не уедем. Инвесторы в дальнейшем будут требовать другого уровня квалификации, специализации сотрудников. Мы считаем, что Комрат должен стать следующей точкой на карте, где будут открываться IT-компании. Это поможет молодежи региона легче получить высокооплачиваемые рабочие места, получить креативную работу здесь", - подчеркнул Виталий Тарлев.

Помимо IT-специалистов, Гагаузия остро нуждается и в "рабочих" специальностях. Автономии нужны не только экономисты и юристы, но, прежде всего, швеи, слесари, сварщики и представители других технических профессий.

© Sputnik / Артем Житенев Швейное производство.

Швеям, к примеру, в Гагаузии место для работы всегда найдется - турецкая компания намерена расширить здесь свое присутствие, говорит представитель компании Ахмет Шекерджилер.

"По итогам встречи башкана с руководителем холдинга мы планируем увеличить количество наших сотрудников до 3 тысяч. В следующем году мы открываем новую фабрику в Тараклии. У нас работает фабрика в Конгазе и Чадыр-Лунге. При поддержке башкана и примара Чадыр-Лунги мы планируем открыть новую фабрику на 1 тысячу человек", - заявил Шекерджилер.

В планах у компании – и строительство детского сада при текстильной фабрике в селе Конгаз.

Как отметил посол Молдовы в Турции Дмитрий Кройтор, к 1255 турецким компаниям, работающим в республике, может присоединиться и банк Ziraat. Его гендиректор уже провел встречу с представителями Нацбанка Молдовы.

"Мы верим в то, что этот визит даст свои плоды и в Молдове откроется представительство турецкого банка. Об этом в рамках своего визита в Гагаузию в 2018 году говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а он свои слова на ветер не бросает", - сказал Дмитрий Кройтор.

Одними обсуждениями вопросов экономики дело не окончилось. Итогом первого дня инвестфорума стало подписание двух соглашений между представителями Гагаузии и иностранных компаний.

В частности, в автономии будет организовано сборочное производство электробусов из машинокомплектов ОАО "МАЗ" и электронного оборудования научно-технического предприятиея "Информбизнес". На первом же этапе будут закуплены 10 электробусов. Они свяжут между собой 5 населенных пунктов – Буджак, Комрат, Кирсово, Конгаз и Светлый.

Кроме того, на территории Зоны свободного предпринимательства "Валканеш" будет налажено производство картофельных чипсов.

В целом же, Гагаузия является "правильной площадкой" для размещения экспортоориентированного производства, считает руководитель турецкой группы компаний United Group Ильхан Алтун. По его словам, Гагаузию отличает выгодное местоположение, знание людьми и турецкого, и русского языков.

© Sputnik / Maxim Topal Зона свободного предпринимательства "Валканеш".

"Культурные связи можно перевести в инвестиционное русло. Мы видим Гагаузию как регион, который откроет нам рынки Румынии, Болгарии и России", - говорит Ильхан Алтун.

В рамках инвестфорума в Комрате было организовано и множество встреч предпринимателей в формате B2B.

Инвестиционный форум продолжится и 24 октября.

Участники будут обсуждать вопросы регионализации IT, ожидания работодателей.

Кроме того, предстоит презентация проектов с высоким потенциалом реализации.

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