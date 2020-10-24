В Комрате продолжается инвестиционный форум: программа мероприятий

В столице гагаузской автономии в субботу - второй день работы масштабного форума “Invest Gagagauzia 2020”.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. В Комрате продолжает свою работу форум “Invest Gagagauzia 2020”.

Программа второго дня предусматривает 3 тематические секции.

Регионализация IT & BPO в Республике Молдова

Пройдет в формате презентации. Модерировать секцию будет проректор Технического университета Республики Молдова Дину Цуркану.

В дискуссии примут участие: министр образования, культуры и просвещения Республики Молдова Игорь Шаров, заместитель председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия Олеся Танасогло, представитель программы развития ООН Андреа Кузова, директор стратегических проектов ассоциации ATIC Анна Кирица, отраслевой консультант GIZ MEPA, ICT & BPO, Алина Монаку, руководитель Инновационного инкубатора — "ИнноЦентр" Алла Левитская,

Соответствие современным ожиданиям работодателей

Формат предполагает участие в живой дискуссии.

Модерировать ее будет инициатор проектов "Best People" и "Smart Solver" Светлана Скутелничук.

С участниками пообщаются ректор Технического университета Республики Молдова Виорел Бостан, директор компании H. Essers Молдова Даниела Викол, рекрутер компании Fujikura Automotive Татьяна Дечева, директор IT компании WOX Studio Вадим Хортоломей.

"Business Keys": Проектные предложения

Модерировать презентации будет гендиректор Simpals SRL Дмитрий Волошин.

Свои проекты представят: Анатолий Маринов - "Многопрофильное органическое фермерское хозяйство", Илья Никитов - Мобильное приложение для удалённого заказа кофе с системой кэшбэк, Дину Пулбере, -"Прототип бионической руки", Вадим Хортоломей - "Гибридная система образования", "Парковки и их решение"; "Агрегатор "ГАГАУЗИЯ""; Семен Митиогло, "IT Gagauzia, Next Level".

Трансляция форума доступна на сайте мероприятия: 2020.investgagauzia.md

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