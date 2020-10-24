Министр: пандемия вызвала в Молдове самый серьезный экономический спад за последние 20 лет

Поиск наиболее действенных мер по поддержке деловой активности находится в списке приоритетных задач правительства.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Во втором квартале 2020 года в Молдове наблюдается самый глубокий экономический спад за последние 20 лет.

Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 14 процентов по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Об этом во время выступления на инвестиционном форуме Invest Gagagauzia 2020 в Комрате заявил министр экономики Молдовы Серджиу Райлян.

Он отметил, что Молдова страдает и из-за экономических трудностей на региональном уровне.

"Пандемический кризис сильно ударил по национальной экономике. Во втором квартале 2020 года наблюдается самый глубокий экономический спад за последние 20 лет, ВВП упал на 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - заявил чиновник.

Райлян также отметил, что поиск самых подходящих мер по поддержке отечественной экономики находится в списке приоритетных задач правительства.

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