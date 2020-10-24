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Министр: пандемия вызвала в Молдове самый серьезный экономический спад за последние 20 лет

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201024/32147221/ministr-ekonomiki-moldova-perezhivaet-samyy-bolshoy-ekonomicheskiy-spad-za-poslednie-20-let.html

Поиск наиболее действенных мер по поддержке деловой активности находится в списке приоритетных задач правительства.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Во втором квартале 2020 года в Молдове наблюдается самый глубокий экономический спад за последние 20 лет.

Roman Chircă
© Sputnik / Mihai Caraus
Что будет с экономикой Молдовы в ​​случае нового карантина

Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 14 процентов по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Об этом во время выступления на инвестиционном форуме Invest Gagagauzia 2020 в Комрате заявил министр экономики Молдовы Серджиу Райлян.

Он отметил, что Молдова страдает и из-за экономических трудностей на региональном уровне. 

"Пандемический кризис сильно ударил по национальной экономике. Во втором квартале 2020 года наблюдается самый глубокий экономический спад за последние 20 лет, ВВП упал на 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года", - заявил чиновник.

Райлян также отметил, что поиск самых подходящих мер по поддержке отечественной экономики находится в списке приоритетных задач правительства.

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