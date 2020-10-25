Сколько Россия выделила средств на аграрный и малый бизнес Приднестровья

Льготное кредитование происходило через Фонд госрезерва, который был сформирован более десяти лет назад на средства, выделенные Российской Федерацией на безвозмездной основе.

ТИРАСПОЛЬ, 25 окт – Sputnik. На Коллегии Счетной палаты Приднестровья был представлен отчет о реализации программы кредитования из Фонда государственного резерва за 2019 год. По информации контрольного органа, льготные займы получили представители агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

Фонд госрезерва сформирован за счет средств безвозмездной помощи Российской Федерации, поступившей в регион в 2008 и 2011 годах. Цель – стабилизировать экономическое положение хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, малого предпринимательства и развить личное подсобное хозяйство.

"На протяжении 12 лет помощь оказывается путем предоставления технических кредитов и беспроцентных займов. С 2008 по 2019 годы такую поддержку получил 191 представитель АПК и малого предпринимательства. Это больше 1 миллиарда 250 миллионов рублей РФ и 533 тысячи евро", - отметили в парламентской пресс-службе.

На развитие личного подсобного хозяйства 5 тысяч 596 жителей региона получили свыше 56 миллионов приднестровских рублей (это эквивалентно сумме в молдавских леях) кредита или беспроцентного займа.

Кроме этого, поддержка оказывалась в рамках госпрограммы "Развитие и поддержка малого предпринимательства". Беспроцентные займы или кредиты получили 30 предпринимателей на сумму около 23,5 миллиона рублей.

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