Переговоры Молдовы с МВФ: почему понадобилось привлечь Минюст

Новый меморандум о сотрудничестве между Молдовой и МВФ будет отличаться от предыдущих программ. Дело в том, что помимо обязательств, связанных с банковского, небанковского и финансового характера, появятся еще несколько, которых не было ранее.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В переговорах между МВФ и Молдовой впервые поднимается правовой вопрос. Об этом в интервью радиостудии Sputnik рассказал министр юстиции Фадей Нагачевский.

© Sputnik / Mihai Caraus Фадей Нагачевский

Некоторые экономические эксперты ранее высказывались о том, что в новом меморандуме о сотрудничестве между МВФ и Молдовой, появятся два условия, которых никогда не было в истории отношений между сторонами. Речь идет о правах человека и реформе юстиции.

На вопрос о том, могут ли республике поставить такие условия вместе с другими обязательствами, которые страна должна выполнять, Нагачевский ответил, что они "уже обсуждены и приняты правительством".

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"Некоторые предусловия выполнены. К примеру, летом. Потому что до завершения меморандума нам поставили несколько предусловий, одно из них касается изменения тяжести преступлений за коррупцию и действия, связанные с коррупцией, из менее тяжких в тяжкие", - сказал собеседник.

По его словам, соответствующие поправки по изменению Уголовного кодекса утвердили, и они уже вступили в силу.

"Остался один проект, который обсуждался, но он уже находится на финальном этапе. Он касается укрепления системы Национального банка Молдовы. Проект есть, и он находится в процедуре согласования с МВФ", - отметил министр.

Он обратил внимание, что "впервые в истории включаются вопросы, касающиеся правового статуса".

"Не знаю, если ранее министры юстиции принимали участие в переговорах с Международным валютным фондом. Однако в этом году у нас были довольно интенсивные дискуссии на эту тему", - добавил Нагачевский.

Глава Минюста обратил внимание, что установлена повестка, которую утвердили, и она выполняется.

"Следующая цель – Национальный орган по неподкупности. Мы обсудили, в том числе, на платформе МВФ формулу, которая приведет к укреплению возможностей этой структуры", - сказал министр.

Дискуссии с МВФ

Во вторник, 27 октября, заканчиваются дискуссии миссии МВФ с молдавскими властями, которых проходили удаленно.

Задача миссии заключалась в том, чтобы провести регулярный сбор информации о текущем состоянии экономики, ознакомиться с ходом выполнения обязательств, оговоренных властями и экспертами международной организации в контексте программы финансирования, а также обсудить политику властей по сохранению макроэкономической и бюджетной стабильности, в том числе касательно бюджета на 2021 год.

Что предполагает новый меморандум

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.

Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до президентских выборов.

Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальные пойдут на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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