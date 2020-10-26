Переговоры Молдовы с МВФ: почему понадобилось привлечь Минюст

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В переговорах между МВФ и Молдовой впервые поднимается правовой вопрос. Об этом в интервью радиостудии Sputnik рассказал министр юстиции Фадей Нагачевский.
Некоторые экономические эксперты ранее высказывались о том, что в новом меморандуме о сотрудничестве между МВФ и Молдовой, появятся два условия, которых никогда не было в истории отношений между сторонами. Речь идет о правах человека и реформе юстиции.
На вопрос о том, могут ли республике поставить такие условия вместе с другими обязательствами, которые страна должна выполнять, Нагачевский ответил, что они "уже обсуждены и приняты правительством".
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"Некоторые предусловия выполнены. К примеру, летом. Потому что до завершения меморандума нам поставили несколько предусловий, одно из них касается изменения тяжести преступлений за коррупцию и действия, связанные с коррупцией, из менее тяжких в тяжкие", - сказал собеседник.
"Остался один проект, который обсуждался, но он уже находится на финальном этапе. Он касается укрепления системы Национального банка Молдовы. Проект есть, и он находится в процедуре согласования с МВФ", - отметил министр.
Он обратил внимание, что "впервые в истории включаются вопросы, касающиеся правового статуса".
"Не знаю, если ранее министры юстиции принимали участие в переговорах с Международным валютным фондом. Однако в этом году у нас были довольно интенсивные дискуссии на эту тему", - добавил Нагачевский.
Глава Минюста обратил внимание, что установлена повестка, которую утвердили, и она выполняется.
"Следующая цель – Национальный орган по неподкупности. Мы обсудили, в том числе, на платформе МВФ формулу, которая приведет к укреплению возможностей этой структуры", - сказал министр.
Дискуссии с МВФ
Во вторник, 27 октября, заканчиваются дискуссии миссии МВФ с молдавскими властями, которых проходили удаленно.
Задача миссии заключалась в том, чтобы провести регулярный сбор информации о текущем состоянии экономики, ознакомиться с ходом выполнения обязательств, оговоренных властями и экспертами международной организации в контексте программы финансирования, а также обсудить политику властей по сохранению макроэкономической и бюджетной стабильности, в том числе касательно бюджета на 2021 год.
Что предполагает новый меморандум
Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.
Экономические эксперты скептически относятся к возможности заключения нового меморандума с МВФ до президентских выборов.
Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальные пойдут на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.
На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.
Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.
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