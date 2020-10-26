Топ-5 стран, откуда в Молдову поступают миллионы

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В сентябре 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 148,47 миллиона долларов США. Это на 48,1% больше, чем в первом осеннем месяце 2019-го. Такие данные приводит Нацбанк Молдовы.
Топ-5 стран, откуда в республику поступило больше всего денег:
- Израиль - 25,95 миллиона долларов;
- Италия - 20,53 миллиона долларов;
- Россия - 20,12 миллиона долларов;
- Германия - 15,67 миллиона долларов;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - 12,41 миллиона долларов.
Всего с января по сентябрь в страну поступило 1070,02 миллиона долларов, а это на 18,5% больше, чем за такой же период 2019-го.
"В сентябре колебания обменных курсов валют, в которых осуществлялись денежные переводы, по отношению к доллару США способствовали увеличению трансфертов на 9,3 процентных пункта, при фактическом увеличении на 38,8 процентных пункта (исключая влияние обменного курса при пересчёте переводов по курсу соответствующего периода предыдущего года)", - обратили внимание в Нацбанке.
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Денежные переводы - один из значимых источников доходов жителей республики. Причем больше всего от трансфертов, согласно статистике, зависят граждане, проживающие в сельской местности.
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