Топ-5 стран, откуда в Молдову поступают миллионы

В Нацбанке Молдовы рассказали, как менялась динамика денежных переводов в республику с начала 2020 года.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В сентябре 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 148,47 миллиона долларов США. Это на 48,1% больше, чем в первом осеннем месяце 2019-го. Такие данные приводит Нацбанк Молдовы.

© Sputnik Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года

Топ-5 стран, откуда в республику поступило больше всего денег:

Израиль - 25,95 миллиона долларов;

Италия - 20,53 миллиона долларов;

Россия - 20,12 миллиона долларов;

Германия - 15,67 миллиона долларов;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - 12,41 миллиона долларов.

Самая популярная валюта, в которой в Молдову пересылают домой деньги, остается евро. Свыше 60% от общего объема переводов поступает в страну именно в денежных средствах ЕС. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

Всего с января по сентябрь в страну поступило 1070,02 миллиона долларов, а это на 18,5% больше, чем за такой же период 2019-го.

"В сентябре колебания обменных курсов валют, в которых осуществлялись денежные переводы, по отношению к доллару США способствовали увеличению трансфертов на 9,3 процентных пункта, при фактическом увеличении на 38,8 процентных пункта (исключая влияние обменного курса при пересчёте переводов по курсу соответствующего периода предыдущего года)", - обратили внимание в Нацбанке.

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Денежные переводы - один из значимых источников доходов жителей республики. Причем больше всего от трансфертов, согласно статистике, зависят граждане, проживающие в сельской местности.

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