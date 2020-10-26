20:46 26 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Валюта

Топ-5 стран, откуда в Молдову поступают миллионы

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
108 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31890073.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201026/32172215/top5-stran-otkuda-moldova-poluchaet-milliony.html

В Нацбанке Молдовы рассказали, как менялась динамика денежных переводов в республику с начала 2020 года.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В сентябре 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 148,47 миллиона долларов США. Это на 48,1% больше, чем в первом осеннем месяце 2019-го. Такие данные приводит Нацбанк Молдовы.

Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
© Sputnik
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года

Топ-5 стран, откуда в республику поступило больше всего денег:

  • Израиль - 25,95 миллиона долларов;
  • Италия - 20,53 миллиона долларов;
  • Россия - 20,12 миллиона долларов;
  • Германия - 15,67 миллиона долларов;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - 12,41 миллиона долларов.

Виорел Гырбу.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях
Самая популярная валюта, в которой в Молдову пересылают домой деньги, остается евро. Свыше 60% от общего объема переводов поступает в страну именно в денежных средствах ЕС. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

Всего с января по сентябрь в страну поступило 1070,02 миллиона долларов, а это на 18,5% больше, чем за такой же период 2019-го.

"В сентябре колебания обменных курсов валют, в которых осуществлялись денежные переводы, по отношению к доллару США способствовали увеличению трансфертов на 9,3 процентных пункта, при фактическом увеличении на 38,8 процентных пункта (исключая влияние обменного курса при пересчёте переводов по курсу соответствующего периода предыдущего года)", - обратили внимание в Нацбанке.

Молдова в цифрах: Экономика>>>

Денежные переводы - один из значимых источников доходов жителей республики. Причем больше всего от трансфертов, согласно статистике, зависят граждане, проживающие в сельской местности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как COVID-19 повлиял на денежные переводы из России в СНГ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
«Бук», «Тайфун» и «Верба»: на полигоне Капустин Яр прошли учения по противовоздушной обороне
Видео - "Бук", "Тайфун" и "Верба" отразили удар баллистических и крылатых ракет
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться