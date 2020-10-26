20:46 26 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
Знак евро на табло курса обмена валют

Евро и доллар пойдут вниз: курс валют на вторник

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20201026/32172276/evro-euro-dollar-poydut-vniz-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 27 октября. Игроки, которые входят в основную корзину из пяти валют, за сутки сдадут позиции. Больше остальных просядет евро - он уступит молдавскому "льву" восемь банов и расположится на отметке в 20,126 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт рассказал, как может навредить молдавской экономике укрепление лея

Доллар подешевеет на три бана и закрепится на уровне в 17,025 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" - на 15 банов.

Гырбу о молдавском лее: "крепыш" на инъекциях>>>

Что касается остальных валют, то 26 октября и на выходные в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2226 лея. Украинская гривна сдаст позиции до рубежа в 0,6012 лея. Румынский лей просядет до 4,13 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гырбу: курс молдавского лея может быстро обвалиться, и вот почему
Теги:
лей, гривна, рубль, евро, доллар, курс валют


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осенний парк.
Фото - Ретроспектива недели: о самом важном в Молдове за прошедшие 7 дней
«Бук», «Тайфун» и «Верба»: на полигоне Капустин Яр прошли учения по противовоздушной обороне
Видео - "Бук", "Тайфун" и "Верба" отразили удар баллистических и крылатых ракет
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться