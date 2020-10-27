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Сотрудник лаборатории

Минфин РМ и Еврокомиссия подписали соглашение о финансировании в сфере здравоохранения

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Экономика
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Финансирование предоставляется на безвозмездной основе и включает в себя сумму в девять миллионов евро.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Министерство финансов и Европейская комиссия подписали финансовое соглашение, оно касается поддержки системы здравоохранения республики в контексте пандемии COVID-19, а также внедрения реформ в рамках Соглашения об ассоциации. Согласно документу, Молдове безвозмездно предоставят девять миллионов евро.

"Мероприятия, которые будут финансироваться в соответствии с соглашением, запланированы на 2020-2026 годы. Они будут осуществляться через прямое или косвенное управление в соответствии с положениями финансового соглашения", - пояснили в Минфине.

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Соглашение состоит из четырех компонентов. Большую часть суммы, пять миллионов евро, выделят на укрепление системы общественного здравоохранения в контексте эпидемии коронавируса: это предоставление необходимого оборудования для медицинских центров и лабораторий, помощь по эпиднадзору, в профилактике инфекций и контролю за их распространением.

Два миллиона евро направят на укрепление контроля, менеджмента и управления рисками в финансовом секторе. В рамках этой помощи будет реализован проект Twinning, бенефициарами которого станут Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.

По одному миллиону евро будет перечислено на укрепление верховенства закона, правосудия и безопасности, а также на усиление потенциала местных СМИ.

Соглашение является частью годовой программы действий Европейского союза для Республики Молдова на 2020 год, финансируемой в рамках Европейского инструмента соседства.

Бенефициарами соглашения о финансировании являются отраслевые министерства, такие как Минздрав, Минюст, МИДЕИ, Минфин, другие государственные учреждения, в том числе Национальный банк, Национальная комиссия по финансовому рынку, Генеральная прокуратура, Национальный институт юстиции, а также представители гражданского общества и местных СМИ.

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Теги:
Европейская комиссия


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