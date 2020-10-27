Курс на среду — все валюты дружно помчались вверх

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 27 окт – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на среду, 28 октября.

Согласно опубликованным данным, все основные валюты выросли в цене на фоне ослабления молдавского лея.

Доллар США подорожает на два бана и зафиксируется на отметке 17,0475 лея.

Похожая динамика будет характерна и для европейской валюты — ее стоимость поднимется на три бана и составит 20,1562 лея.

Цена украинской гривны тоже устремится вверх, до 0,6021 лея.

Румынский лей окрепнет и в четверг установится на показателе 4,1342 в пересчете на национальную валюту.

Российский рубль будет торговаться по 0,2232 лея.

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